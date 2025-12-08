身分證當抵押要借錢搭車 37歲男涉詐欺被逮

cnews204251208a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局員警，偵辦一起涉嫌以返家為藉口，向路人借錢的詐騙案件。第二警分局表示，員警獲報後加強訪查，今（8）天下午2時30分左右，循線在轄內北屯區文心路一帶，成功逮獲37歲吳姓犯嫌到案。全案訊後將依詐欺罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，1名40歲林姓被害人，前（6）日上午10時25分許，在北區榮華街住家附近，遇見1名陌生男子，對方自稱無車資返家，還主動出示身分證作為抵押，同時提供了聯絡方式，聲稱事後必定會歸還款項。林男見他態度誠懇，心生同情，於是拿出現金新台幣3000元。

第二警分局表示，事後林男多次聯繫對方，卻都未獲回應，這才察覺可能被騙了。於是前往轄區永興派出所報案。也提醒民眾，面對陌生人要求借款，務必提高警覺，切勿因對方提供身分證或聯絡方式就輕信，以免落入「同情心詐騙」的陷阱。

第二警分局長鍾承志呼籲，近年「借錢返家」、「臨時急用」、「以身分證抵押」等，求助詐騙手法時有所聞，詐騙者常利用民眾善心行事。提醒民眾，如遇陌生人突發性的借款要求，應先保持冷靜並拒絕，必要時可協助撥打110或向社福單位求助，切勿以金錢方式協助，以免成為詐騙目標。

照片來源：台中市警方提供

