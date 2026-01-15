身分證號外洩！戶所不准換 男提告勝訴「神明意旨、影響運勢」實務都可換

何姓民眾律師團成員，12/18出席本件言詞辯論。讀者提供



北市文山區一名何姓男子，因為2022年時一名中國男子將全台2357萬餘筆個資在暗網兜售遭查獲，何男驚覺自己的身分證字號也在其中、恐遭濫用，因此向文山區戶政事務所申請換號，但戶所不准，何男提告。台北高等行政法院審理認為類似申請案，「神明意旨」、「影響運勢」實務上都能換，因此判何男勝訴，全案還可上訴。

此案緣起於，台北地檢署2022年查獲中國男子童自強，在駭客網站（暗網）兜售全台2357萬餘筆個資，何男發現自己的身分證字號就在其中，因此申請重新配賦身分證字號，沒想到文山區戶政事務拒絕，原因是何男並未提供證號遭偽冒用的具體事實及證據。

北高行審理時，確認當時遭到洩漏的資料中，確實包含何男2018年度當時的個人戶政資料。

法官指出，依規定身分證統一編號如有錯誤、重複或「特殊情事」，可申請更正或變更，內政部函釋例如證號最後一碼為「4」、第3碼到第8碼含3個「4」，或出現「2266」連號，均得申請變更。

另外法官也從戶政實務上，證明「特殊情事」的適用範圍更廣泛，包括「神明意旨、影響運勢」，另外人際關係上，若牽扯婚姻家庭、想擺脫犯罪朋友或前夫，甚至因為「車禍的車牌號碼與身分證編號相同，產生恐懼感」、「要告老闆違反勞基法，怕老闆暴力相向」等理由，多數民眾都獲准重配證號。

法官認認定，「特殊情事」不以發生客觀可衡量的實害結果為必要，何男已舉證個資確遭外洩兜售，文山區戶政事務所不應誤認何男未受損害，也不應要求何男須提出院檢裁判書類才能證明受有損害，據此認定何男此部分主張有理由。因此判決文山區戶政事務所應依本判決法律見解，重新審查何男申請案並作成行政處分，全案還可上訴。

