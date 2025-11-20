身分造假疑當共諜 菲前市長郭華萍涉「人口販運」被判無期徒刑

被控為中國大陸從事間諜活動的菲律賓前市長郭華萍（Alice Guo），因涉經營詐騙園區與人口販運，與其他3名共犯於今（20）日被法院判處終身監禁，並處以200萬披索（約105萬元新台幣）的罰金。

郭華萍在2024年9月落網。（資料照／路透社）

根據《BBC》等外媒，郭華萍案多年來一直牽動菲國社會的關注，事件源於當局在她所管轄的丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）發現該國最大規模的詐騙園區。約800名菲國公民和外國人在一場突襲行動中獲救，他們被迫從事「殺豬盤」（pig butchering）詐騙。

廣告 廣告

35歲的郭華萍2022年當選為班班市市長，她被廣泛認為是位關心民眾且有同理心的領導人。2024年，菲國當局在該市掃蕩藏身在離岸博弈產業下的詐騙園區，懷疑郭利用職權包庇不法集團，參議院也對其展開調查。

據悉，菲國的線上博弈產業主要服務大陸客戶。郭華萍起初否認知悉詐騙園區的存在，但調查發現，這個包含36棟建築物的園區是建在郭華萍先前擁有的土地上。作為市長的她曾授予實際涉嫌詐騙與人口販賣的「尊元公司」經營許可證，她的名字也出現在該地點找到的電費單上。

調查還發現，郭的生平有諸多蹊蹺，她並非如她自稱的在菲國出生，而是在青少年時與家人從大陸移民到菲國。參議員後來發現她的指紋與一名叫郭華萍（Guo Hua Ping）的大陸公民指紋相符。

隨著案件更多細節浮出水面，她於2024年7月失蹤，逃亡海外，促使4國展開國際行動將她緝拿歸案。同年9月，她在印尼被捕被引渡回菲國，其護照也被註銷。

郭華萍案沸沸揚揚之際，菲中關係因南海島礁主權爭議陷入持續緊張。此案雖在菲國獲得全國矚目，但北京對於針對郭的指控持續保持沉默。報導稱，郭華萍否認所有指控，尚不清楚她是否會提出上訴。她目前仍面臨5項未決案件，其中包括一項洗錢罪名。

延伸閱讀

柯文哲低調重返民眾黨中央 傳著手布局2026選戰

影/藍白主席會面前夕！陳智菡轉述柯文哲善意提醒：選戰非常複雜

鄭麗文曝「藍白合」晤談進度 郭正亮：兩人熟、沒有問題