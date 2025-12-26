身分遭冒用二十一年 男子名下竟有四次婚姻登記

丁先生補辦結婚證時，意外發現自身身分遭冒用，名下竟出現多筆婚姻登記紀錄。（示意圖／Pixabay）

大陸河南鄭州一名丁姓男子於十二月二十五日陪同妻子前往相關單位補辦結婚證時，意外發現自身身分資訊出現重大異常。經系統查詢後顯示，丁先生名下竟留有四次婚姻登記紀錄，配偶皆為名叫「靜靜」的女子，時間橫跨長達二十一年，讓當事人當場錯愕。

根據《金羊網》報導，丁先生指出，他早在二○一○年便察覺個人身分遭他人冒用，當時已向公安部門報案處理，相關單位也回覆已在系統中完成資料刪除。然而，事隔多年再度補辦證件時，卻仍被查出過去婚姻登記紀錄，顯示其身分資訊在多年期間內仍持續遭人使用，令他對資料管理流程產生高度疑問。

隨著民政部門進一步協助比對資料，相關人員發現，實際冒用丁先生身分的男子，疑似與其配偶均涉及「雙戶口」情況。資料顯示，該名冒用者曾以不同戶籍身分多次辦理婚姻登記，而四次婚姻登記中所標示的配偶「靜靜」，亦被高度懷疑為同一名女子，僅因持有兩個不同戶口，才導致婚姻紀錄重複出現。

此外，相關戶籍遷移資料也顯示，冒用者疑似以「投奔親戚」名義辦理戶口遷入。丁先生得知後表示震驚，並直言冷汗直流，因為所謂投奔的對象正是他所認識的人，讓整起事件更顯複雜。

目前民政與相關單位仍持續協助釐清身分冒用過程、戶籍遷移紀錄與婚姻登記流程，並追查相關資料為何在已通報刪除後仍能被使用。此案也再度引發外界對戶籍管理、跨部門資料勾稽與身分防冒用機制的關注。

