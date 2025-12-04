身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮補

據NBC 7電視台及紐約時報等多家媒體報導，近期多外籍配偶在美國公民陪同下前往聖地牙哥聯邦大樓參加綠卡面試時，遭移民暨海關執法局（ICE）逮捕。（路透）

據NBC電視台及紐約時報等多家媒體報導，近期多外籍配偶在美國公民陪同下，前往聖地牙哥聯邦大樓參加綠卡面試時，遭移民暨海關執法局（ICE）逮捕，原因是涉嫌違反簽證規定，面臨驅逐出境的風險。

該類案件數量近期有所增加，讓不少人對身分調整心存顧慮。多位律師建議，若涉法院紀錄或有案底，應在出庭或調整身分前，先諮詢律師做個案相應對策；若合法入境但曾從事非法工作或逾期居留，在申請身分調整前，更應尋求專業移民律師協助，並如實告知過往情況，做好完整準備以降低風險。

紐約時報報導，被逮捕的外籍配偶，包括美國公民保羅（Stephen Paul）的英國籍妻子、美國公民賀斯馬克（Audrey Hestmark）的德國籍丈夫，以及美國公民柯德羅（Jason Cordero）的墨西哥籍妻子。三名配偶均合法入境，有工作許可，無犯罪前科。報導指出，在每一個逮捕案例中，ICE都對其外籍配偶說，違法是由觀光或商務簽證逾期所致。

針對類似案件，刑事律師鄧洪表示，若合法入境後逾期居留（俗稱「黑掉」），法律規定若逾期未滿6個月，3年內不得申請身分調整；若逾期超過1年，即使與美國公民結婚，10年內不得申請調整身分。他遇過不少案例，許多外籍配偶在填寫綠卡或公民申請表時，未如實告知配偶曾「黑掉」或涉法院上訴、案底紀錄，導致配偶在不知情下，協助填寫錯誤資訊，被移民局視為移民詐欺。鄧洪建議，有類似經歷的人，應坦誠告知配偶，並尋求專業移民律師協助，以降低身分調整失敗或被逮捕驅逐的風險。

鄧洪也提醒，若過去有非法打工經驗，務必向律師諮詢個案處理方式。因為即使持簽證合法入境，理論上不應工作，但若有報稅紀錄，也可能成為移民局關注對象。他強調，最好不要從事任何非法行為，因一旦留下紀錄，被查到將難以脫身。

移民律師許俊良分析，近期綠卡面試中被逮捕案件，每個都需拆解分析，因為許多人對自身或配偶的移民狀況並不完全了解，一旦有潛在問題，就可能面臨風險。此外，隨著川普政府加強移民執法，近期逮捕行動顯得較為激進，確實也增加合法入境但身分複雜人士的焦慮。許俊良近期觀察到，凡涉警察或法院案件的個案，移民局在處理移民申請時，往往耗時更久、程序更繁瑣，作業速度也比以往慢許多。

他建議，申請人應在準備移民案件時，與律師充分討論過去與警方及法院的紀錄，甚至包括交通罰單等細節，確保每項資訊都交代清楚。在出庭或面試時，最好全程由律師陪同，以便完整理解案情，避免因資訊不清或程序不熟，而產生不必要的風險。

根據紐約時報，有些正在申請綠卡的人，其臨時簽證常在「身分調整」（adjustment-of-status）手續進行的幾個月甚至更長時間內失效。儘管聯邦法律未禁止當局拒捕簽證過期的配偶並進行遣返程序，但過去他們在申請綠卡時，很少受到此類待遇。

曾在拜登政府期間於移民局擔任高級官員的蘭德（Doug Rand）表示，「國會的立場非常明確，這些人有資格申請綠卡。」然而，川普政府正在執行此類逮捕，卻未宣布任何政策變更。蘭德說，「沒有任何新的行政命令、法規或移民暨海關執法局（ICE）政策更新，讓這些美國公民得知，他們的配偶可能處危險中。」

