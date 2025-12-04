身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮補
據NBC電視台及紐約時報等多家媒體報導，近期多外籍配偶在美國公民陪同下，前往聖地牙哥聯邦大樓參加綠卡面試時，遭移民暨海關執法局（ICE）逮捕，原因是涉嫌違反簽證規定，面臨驅逐出境的風險。
該類案件數量近期有所增加，讓不少人對身分調整心存顧慮。多位律師建議，若涉法院紀錄或有案底，應在出庭或調整身分前，先諮詢律師做個案相應對策；若合法入境但曾從事非法工作或逾期居留，在申請身分調整前，更應尋求專業移民律師協助，並如實告知過往情況，做好完整準備以降低風險。
紐約時報報導，被逮捕的外籍配偶，包括美國公民保羅（Stephen Paul）的英國籍妻子、美國公民賀斯馬克（Audrey Hestmark）的德國籍丈夫，以及美國公民柯德羅（Jason Cordero）的墨西哥籍妻子。三名配偶均合法入境，有工作許可，無犯罪前科。報導指出，在每一個逮捕案例中，ICE都對其外籍配偶說，違法是由觀光或商務簽證逾期所致。
針對類似案件，刑事律師鄧洪表示，若合法入境後逾期居留（俗稱「黑掉」），法律規定若逾期未滿6個月，3年內不得申請身分調整；若逾期超過1年，即使與美國公民結婚，10年內不得申請調整身分。他遇過不少案例，許多外籍配偶在填寫綠卡或公民申請表時，未如實告知配偶曾「黑掉」或涉法院上訴、案底紀錄，導致配偶在不知情下，協助填寫錯誤資訊，被移民局視為移民詐欺。鄧洪建議，有類似經歷的人，應坦誠告知配偶，並尋求專業移民律師協助，以降低身分調整失敗或被逮捕驅逐的風險。
鄧洪也提醒，若過去有非法打工經驗，務必向律師諮詢個案處理方式。因為即使持簽證合法入境，理論上不應工作，但若有報稅紀錄，也可能成為移民局關注對象。他強調，最好不要從事任何非法行為，因一旦留下紀錄，被查到將難以脫身。
移民律師許俊良分析，近期綠卡面試中被逮捕案件，每個都需拆解分析，因為許多人對自身或配偶的移民狀況並不完全了解，一旦有潛在問題，就可能面臨風險。此外，隨著川普政府加強移民執法，近期逮捕行動顯得較為激進，確實也增加合法入境但身分複雜人士的焦慮。許俊良近期觀察到，凡涉警察或法院案件的個案，移民局在處理移民申請時，往往耗時更久、程序更繁瑣，作業速度也比以往慢許多。
他建議，申請人應在準備移民案件時，與律師充分討論過去與警方及法院的紀錄，甚至包括交通罰單等細節，確保每項資訊都交代清楚。在出庭或面試時，最好全程由律師陪同，以便完整理解案情，避免因資訊不清或程序不熟，而產生不必要的風險。
根據紐約時報，有些正在申請綠卡的人，其臨時簽證常在「身分調整」（adjustment-of-status）手續進行的幾個月甚至更長時間內失效。儘管聯邦法律未禁止當局拒捕簽證過期的配偶並進行遣返程序，但過去他們在申請綠卡時，很少受到此類待遇。
曾在拜登政府期間於移民局擔任高級官員的蘭德（Doug Rand）表示，「國會的立場非常明確，這些人有資格申請綠卡。」然而，川普政府正在執行此類逮捕，卻未宣布任何政策變更。蘭德說，「沒有任何新的行政命令、法規或移民暨海關執法局（ICE）政策更新，讓這些美國公民得知，他們的配偶可能處危險中。」
更多世界日報報導
移民局追「債」華人10年前來美產子被查
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 57
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 23
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 16
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 39
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 103
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 42
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 13 小時前 ・ 71
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 37
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 30
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
強勢干政！宏都拉斯大選膠著 川普：改變結果將迎地獄代價｜#鏡新聞
我國前友邦宏都拉斯總統選舉結果陷入膠著，兩位「立場親台」的候選人在拉鋸。阿斯拉夫曾任首都市長，並獲得美國總統川普公開支持。另一位則是，曾表態將與台灣恢復邦交的納斯拉亞。至於宏都拉斯國會則確定變天，兩大親台在野黨拿下多數，親中執政黨席次大減16席。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
【美洲速報】宏都拉斯大選開票近8成 2反中派票數纏鬥｜#鏡新聞
宏都拉斯總統大選計票持續膠著，目前完成79%開票後，曾經說過當選後會跟台灣復交的自由黨候選人納斯拉亞，獲得40.34%票數仍微幅領先，另一位同樣有說要跟台灣復交的候選人、獲美國總統川普支持的國家黨阿斯夫拉，則以39.57%得票率緊追在後，兩人只差1萬9396票。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話