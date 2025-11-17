「身在南極」成員身分揭曉！NewJeans全員回歸ADOR 個別面談在即

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約爭議出現新進展，先是Haerin與Hyein決定回歸ADOR，其餘3位成員也發布聲明表態願意回歸。而外界關注的「哪位成員未參加代表面談」也在今（17）日揭曉，確認為當時身在海外的Hanni。

NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約爭議出現新進展，先是Haerin與Hyein決定回歸ADOR，其餘3位成員也發布聲明表態願意回歸。（圖／翻攝@newjeans_official IG）

據韓媒《StarNews》報導，ADOR於11日安排代表李度京與NewJeans成員及其監護人會面，討論回歸條件與相關要求。當時Hanni因身處海外無法返韓，未能參加會談。因此，所屬公司證實Minji、Hanni、Danielle聲明中提及的「身在南極的成員」正是指Hanni，並計劃在她返國後安排個別面談。

ADOR於本月12日率先宣布Haerin與Hyein已表明回歸意願，經家人慎重考慮後決定遵守法院判決與合約規定。聲明發出不久，其餘3位成員Minji、Hanni、Danielle也透過法律代理人發表聲明，「我們經過慎重討論後，決定回到 ADOR。由於其中一名成員目前身在南極，聯絡延遲，再加上尚未收到 ADOR 回覆，因此只能先自行宣布」。由於3人在完成正式協商前先行發表立場，ADOR仍在確認她們的真意，並安排後續面談。

NewJeans與ADOR的爭議始於2024年11月，當時成員指控公司未履行承諾，且在前代表閔熙珍及部分員工離職後失去信任而提出解約，並更名為NJZ，雙方官司長達近1年。今年10月30日，首爾中央地方法院裁定ADOR解除前代表閔熙珍職務不構成違約，New Jeans專屬合約有效至2029年7月31日。目前成員與公司仍就回歸細節協商中，Hanni返韓後將進行最後面談，外界關注回歸時程是否因此加快。

