身家破億！趙露思夜市擺攤賣糕點 一個只要32元

中國大陸女星趙露思因電視劇《許我耀眼》獲得高人氣和好評。（翻攝自趙露思微博）

年收入曾破5億台幣的中國大陸女星趙露思，因電視劇《許我耀眼》獲得高人氣和好評，近日被網友直擊在海南夜市擺攤，一臉素顏的她，圍裙加身，親自下廚做小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。

趙露思日前在海南三亞的亞龍灣博後村夜市擺攤。（翻攝自微博）

目擊網友分享，趙露思在1月20日晚間，出現在海南三亞的亞龍灣博後村夜市中，她未戴口罩也未做任何偽裝，僅戴手套、穿圍裙，製作四川成都名點「蛋烘糕」，一個只賣7元人民幣（約32元台幣），被認出身份後，趙露思態度相當親切，不僅配合合照，還主動送上冰糖葫蘆。

趙露思僅戴手套、穿圍裙，製作四川成都名點「蛋烘糕」。（翻攝自微博）

她對網友透露，是到海南旅遊，順便用VLOG記錄生活，事實上，這並非她一時興起的舉動。去年，趙露思與前經紀公司銀河酷娛爆發合約風波，一度停工沉潛，當時，她曾在直播中透露，若無法繼續當藝人，就去擺攤做生意也不錯，相關言論如今被網友翻出，直呼：「說到做到。」此次擺攤被視為一種自我療癒與回歸平凡的嘗試。

趙露思親切與粉絲互動。（翻攝自微博）

隨著合約風波逐漸落幕，趙露思憑新作成功回歸螢光幕，順勢推出單曲〈Black Veil Bride〉，更舉辦生日粉絲見面會，只在能容納5,000人的場地，卻有20萬人爭搶門票，演藝事業再度回溫。

這次夜市擺攤的畫面曝光後，不少粉絲認為她是在忙碌工作之餘，找回屬於自己的生活節奏，也展現出與螢幕形象截然不同的真實一面，這回私下去夜市擺攤，被外界視為她對人生想嘗試多種可能性。

