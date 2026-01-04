身家破億CEO被親姊背叛一夕負債！歌手身上一度剩400元 現況曝光

范怡文（中）3日在台南獻唱，鮑比達（左）與李建復到場。翻攝自范怡文FB



曾與張清芳合唱〈這些日子以來〉紅遍台灣的歌手范怡文，歌聲溫厚動人，雖然曾一度淡出演藝圈，近日在府城新年音樂會獻唱又勾起許多人的青春回憶，獲得掌聲。事實上，范怡文先前進軍服飾業，事業巔峰之際資本額超過2億，後來遭親姊背叛，損失慘重，身上僅剩400元度日。

63歲的范怡文，1985年出道後唱出多首金曲，〈塵封已久的回憶〉、〈夜那樣深〉、〈這些日子以來〉等等，後來因經營服飾等事業淡出演藝圈，近年再度重返歌壇街演出，昨日更在2026府城新年音樂會獻唱，〈魂縈舊夢〉、〈你是我前世的知己〉、〈新不了情〉等等，首度與交響樂團合作效果令其震撼，表示唱起來很過癮，不僅演藝圈製作人鮑比達南下捧場，范怡文還說本月底將在台北舉行專場演唱會。

范怡文笑說，女兒近日返台陪她跨年，無奈行程緊湊忙碌，母女倆暫時無法好好吃喝玩樂，她只能將相聚心情，化作舞台上每首歌。

事實上，范怡文淡出演藝圈那幾年，她專心經營服飾業，版圖從台灣拓展到中國，遠到新疆都有分店，資本額超過2億台幣。無奈在公司最顛峰的時刻被親姊背叛，轉眼間她竟從億萬企業負責人淪落成負債人，她只能含淚吞，付完員工遣散費和貨款後，身上僅剩不到400元，只能靠朋友接濟。

范怡文也說，付錢就靠零星演出，以及變賣珠寶過活，雖然事業結果不盡人意，但她也收穫許多，她期許自己要不斷進步、面對挑戰。

