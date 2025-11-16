身家490億還不夠？ 川普狂掃債券「錢滾錢」 英特爾、Meta入列名單一次看

美國總統川普近期再投資大量企業和市政債券投資，總價值上限超過3.37億美元（約新台幣103億元），引發外界對潛在利益衝突的關注。其投資組合包含多家受惠於政府政策的公司，特別是英特爾（Intel），因為美國政府先前大動作入股，川普也買該公司債券。根據《路透社》計算，川普資產總值至少16億美元（約新台幣490億元），龐大商業帝國目前由兩個兒子管理。



綜合外媒報導，川普近期再購買至少8,200萬美元（約新台幣25億元）的企業和市政債券。美國政府倫理辦公室15日公布的財務揭露文件顯示，川普在8月28日至10月2日間進行超過175筆金融交易，債券購買總價值上限超過3.37億美元。



值得注意的是，川普投資的企業包括多家受惠於其政策的公司，如晶片製造商博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、科技公司Meta、零售商家得寶（Home Depot）、CVS 健康（CVS Health），以及華爾街銀行高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等。特別是在美國政府入股英特爾後，川普也購買了該公司債券，凸顯政策決定與個人投資之間的微妙關係。

新購債券產業橫跨科技到航太

川普新購買的債券投資橫跨多個產業，特別集中在已經或正在受惠於其政府政策變化的領域，如金融去管制化等。據《彭博社》指出，川普還購買Netflix、聯合健康集團（UnitedHealth Group）、波音（Boeing）等公司債券。有趣的是，川普在8月下旬購買摩根大通（JP Morgan）債券，但14日卻要求司法部調查，該銀行與已故金融家暨性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

英特爾案例最受矚目

川普購買英特爾債券時機特別引人注目，因為美國政府在其指示下已取得該公司股份。8月時，川普政府與英特爾達成協議，讓美國政府獲得該公司近10％股權，這項不尋常的市場干預，被政府稱為保護國內晶片製造業的必要措施。



這項89億美元的投資部分，來自前總統拜登（Joe Biden）任內通過的《晶片與科學法案》資金。英特爾表示，政府將是被動股東，不會獲得董事會席位或其他治理和資訊權利。然而，川普在政府入股後購買英特爾債券，仍引發外界對政策決定與個人投資利益關聯的質疑。

第三方管理聲明難釋疑慮

白宮資深官員表示，川普及其家族成員並未參與投資決策，獨立財務經理使用複製認可指數的程序進行債券購買。政府倫理辦公室已批准相關申報文件。然而，與前任總統不同，川普並未出售資產或將其轉入由獨立監管人管理的盲目信託。