身家8億百歲人瑞閃婚68歲看護 律師痛批結婚證人「沒良心」

台北市中山區某醫院外日前爆發一場「搶人事件」，一名102歲王姓人瑞在家屬不知情下，與照顧他多年的68歲賴姓看護登記結婚，引發家族強烈不滿。家屬懷疑看護覬覦老翁高達近8億元的財產，趁機於醫院外將人瑞強行帶走。律師李怡貞針對此事，也發文痛駡結婚證人「沒良心」。

搶人畫面驚人曝光，家屬推走王老先生時賴姓看護在旁追趕。

這起衝突發生在王姓人瑞就診結束後，當賴姓看護正推著輪椅準備離開醫院時，王家子女及孫輩突然衝上前，將看護推開並迅速帶走人瑞。賴姓看護當場高喊「警察救人」，院方立即報案。警方抵達現場後，家屬急忙表明身分，解釋人瑞是自己的父親與公公。

據家屬透露，他們上個月才驚訝得知102歲的父親竟與照顧他多年的68歲看護登記結婚，且整個過程完全未告知任何家人。更令人不安的是，家屬試圖返家探視父親時，竟被拒於門外，甚至無法與父親取得聯繫，懷疑父親的行動自由與對外聯絡遭到限制，因此憤而報警並提出告訴。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門。

家屬調查發現，王姓人瑞年輕時曾是土地代書，相當會理財，名下擁有多筆土地與房產，總資產估計高達7至8億元。自從賴姓看護開始照顧老翁後，父親陸續將多筆房產、土地轉給看護及其子女，還有不少高額保單，總額高達2億元。家屬質疑看護是趁人瑞神智狀況不佳時，誘導其結婚並轉移財產。

對此事件，戶政事務所承辦人員曾表示，當時王姓老先生在臨櫃辦理時能夠正常應答，因此依規定受理登記結婚事宜。然而，律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上提出質疑：「戶政人員看到這麼年齡差距40歲的組合，都不用問一下，就直接登記嗎？而且結婚登記需要兩位證人，這2位證人有良心嗎？」她更表示還好家屬有搶到人瑞，但現在已經有一半的資產落入外人口袋，很可惡。

雙方最後都被帶回派出所偵訊，家屬當場對賴姓看護提告妨礙自由；賴姓看護則對王姓老翁的家屬提告傷害，並聲請保護令。這起涉及鉅額財產的婚姻爭議，後續發展備受關注。

家屬推著王老先生一路衝向醫院後門，駐衛警在旁表情尷尬。

