身家8億102歲人瑞「突娶68歲看護」兒孫衝醫院劫人 推輪椅就跑





台北市中山區近日上演一場「搶人大戰」。一名102歲王姓人瑞回診結束後，正由68歲賴姓看護推著輪椅離院，王家兒女與孫輩突然衝上前將看護推開，連人帶輪椅把老翁推走，現場一度混亂，警方獲報到場了解。看護高喊「警察救人」，並疑在拉扯中受傷，雙方各執一詞。

事後家屬指出，日前才得知父親竟與照顧多年的看護登記結婚，事前全家毫不知情，且返家探視屢遭拒於門外，懷疑父親對外聯絡與行動受限，才會在就醫時將人帶離。家屬並質疑動機不單純，指出王姓人瑞早年從事土地代書，名下握有多筆不動產，身家估計近7至8億元，近年已有房產、土地與保單等資產轉至看護及其子女名下，金額約數億元，擔憂老翁在心智狀況不佳下遭誘導結婚並移轉財產。

對此，戶政人員曾表示，當事人臨櫃登記時能清楚應答，程序依法受理。賴姓看護則反控遭推擠受傷，已對王家子女提告並聲請保護令。王家也將循法律途徑釐清婚姻效力與財產流向。警方表示，已依程序受理相關案件，後續將由司法機關調查認定。這起高齡婚姻與鉅額資產交織的爭議，仍待進一步釐清。

（封面圖／東森新聞）

