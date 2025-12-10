身心健康再談戰力強！AR胸腔投影、AI心理諮詢訪談應用於軍用醫療
台海情勢不穩定，使得國軍部隊的戰備壓力和風險都大增，也讓軍用醫療的發展，在近年備受重視。像是三軍總醫院和學術單位合作，透過3D列印軟體，將胸腔的電腦斷層照轉為3D模型，再運用AR擴增實境，投影在受傷弟兄或病患的身上，幫助重建手術或醫病溝通。而左營醫院，也委託科技公司開發AI系統，透過對話中的語氣和用詞，來強化心理諮商效果。
醫務兵 vs. 前進外科小組組長:
「學長，這邊請你再評估一下——是否需要做胸腔引流？」
防衛作戰演練中，醫務兵與前進外科小組正對一名模擬氣胸的官兵做緊急處置。弟兄胸腔因為爆炸傷害後，靠著緊急處置撿回一條命，但是胸腔創傷往往還得靠後續治療來完整修復。
戰傷後的「重建」：從斷肋骨到完整胸腔的一步步復原
三軍總醫院胸腔外科主任 黃敘愷 解釋，戰傷創傷患者常見肋骨骨折、胸腔變形。他比劃著 AR 模型說：「我們把受傷部位和另一側正常部位做鏡像比對，就能重組出原本該有的原貌，進而建立最接近真實的戰傷重建模板。」
由三軍總醫院和陽明交大共同研發的這項技術，不分軍民皆能受惠。作法為整合 CT 電腦斷層影像 → 進入 3D 列印軟體 → 重組胸腔3D模型 → 最後以 AR實境技術，藉由裝置投影在病患身上。
三軍總醫院胸腔外科醫師 林冠勳 一面操作，一面向記者說明。在每次手術前，都可以用這套系統，讓病患與家屬站到平板前，清楚看到腫瘤在哪、要切除的範圍、可能需要處理的血管等。「病人通常都能快速理解。」
黃敘愷主任補充：「我們也會用影片、旋轉模型讓家屬完全知道刀從哪裡下、會開到多大。因為些年紀稍微大的患者，容易擔心如果切除範圍太大，是不是之後日常生活會受到難以恢復的影響。」
過去醫病之間最難跨越的「認知鴻溝」，或許有望透過科技正逐步被填平。然而「再多藥物、再多高科技醫療手段，都比不上讓病人真的理解、認識自己的病況。」
鏡頭來到2025醫療科技展另一頭，由國軍左營醫院和民間科技公司共同展出的AI 聊天系統 。
螢幕上的 AI 聊天機器人，以溫柔語氣問道：「請告訴我，你想分享的是什麼？我會盡力幫助你。」
儘管並非真人，但一句話，或許有機會讓許多人卸下防備。
記者模擬、試著回問：「最近對很多事都失去熱情和動力，我該怎麼辦？」AI 回應簡單卻到位：「一些短暫的休息和自我照顧，是非常重要的。」
結束一段對話後，系統會立即分析：情緒平均值、情緒低點，並給予評分。系統做法是依據談話內容與語氣，將使用者的情緒指標量化，不必再面對生硬的紙本提問量表。這套由國軍左營醫院委託民間科技業者研發的系統，目標明確：在壓力爆表之前，把人找出來。
開發方行銷總監邱楷倫直言：「你叫受測者直接勾是否憂鬱，很多人擔心影響考績，怎麼會說實話？我們把量表藏進自然對話裡，就更有機會找出真正有壓力的人，進而給予諮商協助。」
其實，今年11 月下旬，立院國防委員會才要求軍方說明心理衛生為何成效仍不彰。國防部雖表示：國軍心理健康照護方案，從2月上路以來，截至10月底，申請使用諮詢已累計 4860 人次，自主預約率更達 97%。
但進一步分析諮詢者類別，除了個人因素外，部隊適應不良仍佔相當比例。而且集中在二兵；少、中尉等初階軍官，和部隊缺員狀況呈現一定程度相關。
另個現實是，自傷事件在這一年中，仍不斷在發生多個國軍單位。
中華戰略前瞻協會研究員 揭仲 指出，軍職長期具備五大高壓因子；任務環境本身具危險性、手上資源不足以匹配任務工作量、人少事多、一人身兼多職、工作條件常變動等。而這些既存壓力，在近年因為情勢升溫，導致戰演訓、整備任務愈趨密集後被無限放大。
揭仲強調：「如果讓同袍知道你去看心理師，會不會有後遺症？這套 AI 模式的成功與否，就在於它能不能消除這個疑慮。」
部隊若要留人，而是先「留心」弟兄狀況，才能留住每個人的心。武器精良、訓練充足，才叫戰力。但若弟兄心理壓力無法被及時接住， 再多軍購、再強火力，終究只是表象。國軍知道這件事，也正在補這個洞。但這條路，才正要開始。
