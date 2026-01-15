身心健康卻「被生病」退團！人氣女偶像出面哭曝驚人內幕：不甘心

記者蔡維歆／綜合報導

加藤心原為女子團體ME:I人氣成員。(圖／翻攝自X）

日本女子團體ME:I於2023年底經由選秀節目成軍，隔年就登上日本NHK紅白舞台，聲勢高漲。但人氣成員COCORO（加藤心）於今年三月以身體狀況不佳為由暫停活動，直到年底時，官方突然宣布她與RAN、SHIZUKU、KOKONA等人一起退團，引發粉絲猜想。如今加藤心親自出面直指實情與官方說法完全不同，坦言自己「從未說過想休息」，卻被公司對外宣稱「生病了」。

日本女團ME:I近期人氣高漲，不過成員竟一口氣退團4人。（圖／翻攝自官方Ｘ）

加藤心近日接受日媒《週刊文春》訪問時表示，自己之所以選擇站出來說明，是希望能向粉絲清楚傳達自己的真實想法，落淚駁斥公司說法為非事實。加藤心強調，自己從未向公司提出因身體不適而暫停活動，卻被單方面對外定調為「因病休養」，讓她在毫無心理準備的情況下，逐漸被推離舞台。

如今她以「加藤心」的身分重新出發，並於14日透過委任律師發表聲明，自己原先想著，一定要用「ME:I的COCORO」這個身分，在手燈海中回到大家面前，對此覺得惋惜、不甘心。但這段期間粉絲傳達的心情，她全部都確實接收到。加藤也說，自己作為ME:I的一員展開演藝活動相當榮幸，這段時間就像夢一樣、令人難以忘懷，會一直刻在心底，日後會帶著這樣的心情，繼續向前邁進。

