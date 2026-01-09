「望子成龍，望女成鳳」是大多照顧者的願望，期盼子女青出於藍勝於藍，但每個孩子發展不同，擁有的潛力亦多元，並不是投注大筆金錢就能圓滿那份求好心切。而人生道路也不一定是筆直朝上，孩子若身心保持健康，能保有足夠的心理韌性能在人生道路上繼續前進，這些能力遠重要於成績的表現。

身心健康比學習更重要！３觀念助孩子健康成長

一、多看見並培養孩子的優勢

每個人都有擅長與不擅長的事，而真正能幫助一個人在社會中立足的，往往是自身的「優勢能力」。教養過程中，照顧者常希望孩子能盡快補齊短處、追上他人的長處，但其實更值得轉換思維，將孩子已具備的優點持續深耕，這樣對未來更有助益。

照顧者應學習欣賞孩子的長處，避免以言語過度批評。當負面評價過多時，孩子即使原本擁有潛力，也可能因害怕失敗而不敢嘗試。即便學習成果未如預期，也能以鼓勵取代責備；當孩子在被肯定中建立信心，往往更願意持續努力。減少否定與比較，能幫助孩子累積自信與安全感。

二、身心健康永遠是首要條件

人生道路並非只有單一路線，在求學過程中，無論國中或高中階段遇到挫折，都仍有重新嘗試與轉彎的空間。過往也不乏例子顯示，學生即使在高中表現不理想，繞了一段路後，仍能找到真正適合自己的方向。

關鍵在於三項核心要素：能力基礎、學習興趣與身心健康，缺一不可。當孩子同時具備這三者，人生便擁有更多選擇的可能，也往往能發展出超出照顧者預期的表現。

三、照顧者與孩子一起學習與成長

在陪伴孩子成長的過程中，照顧者若能抱持「每個孩子都是獨特的禮物」的心態，即使心中有所期待，也更能以正向方式引導孩子喜歡學習。如何讓孩子願意主動探索與成長，本身就是照顧者需要學習的課題，並非單靠報名補習班就能完成。

照顧者同樣能從孩子身上獲得成長。當家庭需要做出重要決定時，照顧者可負責蒐集資訊、觀察與評估，但最重要的是與孩子共同討論、一起決定，如此才能真正貼近孩子的需求，也建立彼此信任的關係。

文章內容來源：不是會念書就好！精神科醫師剖析孩子成長三大核心能力

圖/巫俊郡

