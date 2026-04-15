身心科醫學對話 走入社區藝術療癒

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在畫廊不只能沉浸藝術氛圍，還能有一場心理療癒。花蓮慈濟醫院、精神醫學部、心理治療與諮商中心，走出診間、走入社區，推出「從心與關係出發，守護精神健康」系列講座，邀請全台各院區精神醫療及心理治療專家，每個月一次主題，邀請民眾走出家中，為自己找到心情放鬆和交流的時光。

「很漂泊，就不知道在哪裡可以待得下。」

在畫廊除了沉浸藝術空間，一場接住心情的對話，正在進行。

「我要怎麼去減少我自己心裡面，對這些情緒的共情。」

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花蓮慈院精神醫學部心理治療與諮商中心，走入社區，透過每月一次守護精神健康主題講座，聆聽交流民眾心情。

民眾 李先生：「如果說有人一直跟你抱怨，我又可能沒有辦法幫他處理，我只能理解，可是，其實我心裡壓力很大，那所以我來這邊，當然我也很期待說 之後的課程，要到12月才會講到界限，但是對我來講，就是我可能之後要學會的課題。」

透過案例或經驗分享，帶領民眾認識心、關係與精神健康之間的牽動。

「我怎麼去回應說，我聽到了什麼，這種說什麼跟做什麼，這個某個程度，可以講說，裡面是有技術的層面。」

慈濟志工 范麗珠：「陪伴，比你去安慰他什麼還重要，你的陪伴，你那個在 ，你在，他就感受到有人的支持，背後的支持。」

慈濟志工 陳新輝：「廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消，到得還來別無事，最後一句還是，廬山煙雨浙江潮，這是他(蘇東坡)寫給他兒子的，最後一首詩，我就感觸很多，我覺得如果你，當你心情不好的時候，你去看蘇東坡的詩，其實你會心裡很好釋懷。」

每個月第二個週三，從療「遇」主題開始，讓民眾相遇，安心坐下來，被好好聽見。

東華大學自然資源與環境學系教授 顧瑜君：「不是治療，是唯一你的選擇，那在這個社會的關係當中，你可以找到處理你身心需要的處方，以今天來說的話，我們就是創造了一種相遇，或者是創造了一種空間，那空間不是這種實體空間，是心裡的空間。」

花蓮慈院精神醫學部心理治療及諮商中心主任 林喬祥：「照顧我們健康的時候，怎麼樣可以透過在社區的進行，讓大家覺得說，可近性更高，不是得走到醫院裡面去，就到社區來，從心跟關係的角度，來照顧我們自己的精神健康。」

「每一個月，可能就到花蓮來聊。」

結合各院區精神醫療及心理治療專家，期盼帶領民眾找到適合照顧自己的方式，從觀照好自己開始。

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