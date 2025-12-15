身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會，讓學生探索職業興趣適性發展。（教育局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府教育局為提供國中身心障礙學生多元升學管道，除既有的免試入學、特色招生之外，亦可依學生個人特質自主選擇未來就讀的學校，十三日在桃園市立桃園特殊教育學校辦理一一五學年度桃園市身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會，宣導適性輔導安置相關服務措施，協助國中身心障礙學生及其家長免於舟車勞頓蒐集各校資料，現場另有家長團體設攤，提供學生及家長關於教養及職業訓練等資訊。

副市長王明鉅表示，適性輔導安置是專屬身心障礙學生的升學管道，學生也可同時參加免試入學、特色招生等其他升學管道，各項管道若皆錄取，也能擇一就讀，讓身心障礙學生能有更多元化入學的選擇與機會。

教育局副局長賴銀奎補充，一一五學年度桃園市身心障礙學生適性輔導安置簡章分為安置特殊教育學校、安置高級中等學校集中式特教班及安置高級中等學校等三類，預計提供約一千三百個名額供身心障礙學生安置入學，符合報名資格之九年級身心障礙學生，請把握機會於一一五年一月二十六日(星期一)至一一五年二月二十六日(星期四)向就讀國中辦理報名事宜。