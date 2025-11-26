身心障礙日照及精障協作服務展成果

為展現基隆市身心障礙者社區式日間照顧及精神障礙協作模式服務的豐碩成果，社團法人基隆市康復之友協會26日舉辦「服務方案聯合成果展」，市長謝國樑特別出席活動，並向在場學員、家屬及協會夥伴致意，並肯定協會在專業服務上的努力。

由社團法人基隆市康復之友協會舉辦的「服務方案聯合成果展」，展出的每一件作品都是學員在課程中努力投入的成果，也展現學員在團隊的陪伴下，逐步面對挑戰，累積成就感的歷程。成果場活動現場，也特別安排表演、互動展區，讓來訪民眾更認識社區復健服務的內容與意義。

市長謝國樑除肯定協會在專業服務上的努力，讓基隆在身障福利領域持續前進外，並表示，學員的成長與努力，不僅是他們生命旅程中的重要里程碑，也象徵著基隆市在推動身障福利上的集體成果。市府未來將持續擴大社區支持服務，透過更完善的資源整合，結合更多民間資源，提供多元且可近性的協助，讓身心障礙朋友能在社區中安心成長、勇敢追夢、發揮潛力，打造一個讓每個市民都能發光發熱的城市。

社會處長楊玉欣表示，市府長期致力於推動多元且可近性的社區支持服務，並委託基隆市康復之友協會辦理「身心障礙日間照顧服務」及「精神障礙協作模式服務」，透過跨專業團隊的照顧與陪伴，使身心障礙朋友在熟悉的社區中獲得更穩定、安全且具備復元導向的照顧。

市政府表示，市府為促進基隆市身心障礙者社會參與，提供有身心障礙者社區式日間照顧服務，供18歲以上身心障礙者生活自理能力培養、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活、健康促進及社區適應等課程活動，讓身心障礙者能就近參與，豐富其生命經驗及生活選擇。

精神障礙協作模式服務主要提供18歲以上精神障礙者，服務包含工作日活動、社交休閒、成長課程、健康促進課程等內容，協助障礙者逐步建立自我管理能力，朝向「復元」與更自主的生活目標前進。若民眾或家屬有服務需求，可洽詢基隆市身心障礙者服務中心（02）2465-2011分機10-17。