身心障礙生升大專甄試11/25報名 依障別分組報考

（中央社記者許秩維台北24日電）115學年「身心障礙學生升學大專校院甄試」於今年11月25日至12月8日受理報名，個別報名期間為12月2日至12月8日，考生應依障礙類別、學制別及類（群）組別分組報考。

教育部今天發布新聞稿指出，115學年「身心障礙學生升學大專校院甄試」將於115年3月20日至3月23日舉行，一律採網路報名，考生須上網（https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys）登錄報名資料，並於規定期限內繳費及郵寄報名表。

報名甄試的考生，應依障礙類別、學制別及類（群）組別分組報考，非屬視覺障礙、聽覺障礙、腦性麻痺、自閉症、學習障礙或肢體障礙的身心障礙考生，則報考「其他障礙生」組，報名完成後，不得要求變更學科考區、術科考區、是否加考術科、學制別或類（群）組別。

教育部表示，為配合試務作業，北部（一）考區安排視覺障礙、聽覺障礙、肢體障礙、其他障礙考生；北部（二）考區安排學習障礙考生；北部（三）考區安排自閉症（大學組）考生；北部（四）考區安排腦性麻痺、自閉症（二技組及四技二專組）考生；其餘各考區為所有障別考生共同應試。

考生如有應考服務需求（如特殊試場、特殊試題或答案卷形式、試場提供服務或輔具、自備輔具及加考術科相關需求等），應於報名時提出，並依簡章規定檢附相關資料，作為審查依據，自准考證寄發當日起，考生可至甄試網站查詢特殊需求項目審查結果。（編輯：李亨山）1141124