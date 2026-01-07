身心障礙者畫作成禮盒視覺 創作成果正式進入市場

▲日日好食攜手愛啟兒關懷協會推出公益禮盒，以「好控麵」結合身心障礙者原創畫作與包裝參與，讓公益成為日常。（圖／頂新和德文教基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣健康飲食品牌日日好食與愛啟兒關懷協會近期推出公益禮盒合作計畫，以市場接受度高的「好控麵」為核心產品，結合身心障礙者原創畫作作為禮盒視覺，並由智能障礙者實際參與包裝作業，透過創作授權與穩定工作流程，讓公益支持成為可長期延續的日常選擇。

▲此次公益禮盒包裝視覺，選用愛啟兒關懷協會所陪伴的身心障礙者原創畫作。公益禮盒的組裝與包裝流程，亦由愛啟兒關懷協會的智能障礙者實際參與完成。（圖／頂新和德文教基金會提供）

廣告 廣告

日日好食長期專注於健康飲食研發，「好控麵」系列主打低醣、高蛋白與良好飽足感，使健康飲食能自然融入日常生活。日日好食創辦人麥育瑋表示，希望消費者是因為喜歡產品而選擇它，公益價值會在這個基礎上自然發生。當一份禮盒本身好吃、健康、實用，支持才有機會持續下去。

此次公益禮盒包裝視覺，選用愛啟兒關懷協會所陪伴的身心障礙者原創畫作。這些作品來自長期藝術課程與反覆創作練習，呈現出獨特的色彩運用與生活觀察，也反映創作者在日常中的累積與成長。公益禮盒的組裝與包裝流程，亦由愛啟兒關懷協會的智能障礙者實際參與完成。協會依照成員能力拆解工作流程，安排組裝、擺放、貼標與品檢等作業，並由專業人員全程陪伴，協助建立清楚的工作節奏。

愛啟兒關懷協會家長代表賴幸宜表示，穩定、可預期的工作內容，對智能障礙者與家庭而言具有重要意義。「孩子在重複練習與完成工作中，慢慢建立自信與生活節奏。當努力能轉化為實際成果，家長也能清楚看見孩子在社會中的位置。」

此次合作背後，也有企業公益體系的長期支持。日日好食在品牌發展與產品規劃階段，曾接受好食好事基金會新創加速器計畫的輔導與交流，協助品牌在健康飲食與市場定位上持續深化；而愛啟兒關懷協會早期的公益禮盒嘗試，亦曾獲得頂新和德文教基金會的支持。頂新和德基金旗下兩個基金會低調而持續的投入，為此次跨界合作奠定穩定基礎。