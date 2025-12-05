身心障礙證明開放跨縣市補發 南市府籲請民眾善加利用





為便利設籍外縣市但居住在南市的身心障礙朋友，就近補發身心障礙證明，南市社會局配合衛生福利部社會及家庭署政策，已開放跨縣市申請補發作業，期能降低民眾奔波之苦。

黃偉哲市長表示，過往設籍外縣市的民眾如身心障礙證明因故遺失或損壞，都要回戶籍地辦理補換發，十分不便，現已開放跨縣市補換發身心障礙證明，民眾備妥1吋照片2張、身分證、印章及委託人身分證、印章至永華市政中心7樓社會局申辦，不用再回戶籍地辦理。

社會局長郭乃文表示，跨縣市補發證明僅限於「不修改基本資料的遺失補發」，不包含更改姓名、聯絡人、住址及重新鑑定或指定期日換證等換發作業，若需修改基本資料，需回原戶籍地之鄉鎮市公所或縣市政府洽辦，如有相關問題亦可洽06-2991111分機8063詢問。

民眾如需申辦身心障礙證明，現已可採線上申辦方式下載列印身心障礙鑑定表(https://dpws.sfaa.gov.tw/online_apply_menu.jsp)，可透過衛生福利部社會及家庭署身心障礙服務入口網－其他服務查詢身心障礙證明申辦進度(https://dpws.sfaa.gov.tw/hdcp-apply-status.jsp)，歡迎民眾善加利用。



