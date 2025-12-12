■身心靈講師的真誠告白：改變生命劇本 活出最真實的自己
文．蔡武穆
人的一生磕磕絆絆的，不可能全然順遂，有的負重前行，最後傷痕累累，有的上了雲端，卻發覺爬錯了天梯，認識自己是我們一生的功課，身心靈講師劉又慈用自己親身經歷，帶領我們重建自我價值，活出最真實的自己。
劉又慈過去在銀行工作，喜歡跟客戶分享生活經驗和情緒價值，然而，這跟公司給的目標及KPI背道而馳，越是付出越覺得無力，深深發覺銀行工作不是自己想要的，心中有很強烈的匱乏感。
面對所有的情緒 面對真實的自己
為了找回自己，她上很多心靈的課程，包括八字、紫微、塔羅、潛意識、內在小孩等，她坦言，最初是一種溫柔的逃避，藉此得到安慰及支持，卻在一堂「與自己和解」的課程，扭轉了生命 。
「那一次，我被迫停下來，面對所有的情緒」，她分享，我們對人對環境的抱怨，來自於對自己的不滿意，療癒不能真正解決問題，必須回來面對真實的自己。」
課程中，她想起別人在FB的發文，瞬間引發她不被尊重的感受，深一層挖掘，原來跟小時候母親擅自丟掉她的娃娃有關。
冥想中，她習慣用安慰的口吻告訴內在的小女孩，「媽媽也希望你長大」，然而，這個小女孩哭得越厲害，「妳為何不問我？為何要把她丟掉？」
之後，她在冥想中，陪著內在的小女孩，把娃娃找回來、清洗乾淨，與內在的自己和解。
陪伴內在小孩 不評判不責備
劉又慈說，要看見內在的自己，關鍵是允許當下情緒冒出來，不要去評判與責備，內在小孩可以經過陪伴，變得很有力量。
長大的徵兆是我們有能力陪伴內在的自己，願意對自己的情緒負責，不會希望被喜歡而委屈自己、不會希望被愛而討好他人、不會別人不支持我就崩潰。
想要重建自我價值，必須從察覺情緒開始。工作不快樂，問問自己我怎麼了；夫妻關係不舒服，檢視自己是否有討好型人格，嘗試透過情緒跟自己的內在連結。
她說明，自我價值感會以努力的方式呈現，如果努力是建立在自我價值感，做任何事都會有喜悅的感覺，力量會源源不斷，如果努力是依附在別人的認同，那再怎麼努力，都無法找回真實的自己。
對自己說假話 對別人也不會說真話
舉例來說，努力工作證明自己不差，其實內心深層已經先否定自己，才要去證明自己不差，這樣工作久了，會越來越無力，真正的努力是活給自己看，不是為了證明給別人看，是建構在「我自己想做」，而不是為了別人做。
劉又慈說，「假努力」非常狡猾，它會以各種謊言、巧言蒙蔽自我價值，唯有誠實面對自己，所有的情緒才能破除。
比方說，「我看到某個人起了忌妒心，以一個修行老師的身分，我會告訴自己『妳在修行、妳在教課，不可以起忌妒心』」，這就不是真的看見自己。如果連對自己都說假話，那麼對別人也會說假話。
每一個情緒背後都有一個潛意識連結，我們必須接受每一個面向的自己，不管好的、不好的都要接受，就連「你很棒、你很好」這種安慰的話都不要說，才能很深層看見內在的自己。
如果有人拒絕探索、拒絕長大，她也會說，請接納你現在的不接納，因為這是你當下最真實的樣子。
接納自己 為自己的選擇負責
多年的工作坊經驗，她分享，學員最大的問題是自我價值感低落、配得感很低，就算外表很堅強，內在的不配得感也會做出討好的行為或用知識麻痹自己。
她解釋，這種不配得感是從小環境帶給我們的，例如，你很努力考了98分，媽媽問你為何粗心丟掉了2分，你的努力沒有被肯定，但你不會責怪父母，而是先責怪自己做得不好。
解鈴還須繫鈴人，「真正能夠把配得感提高的只有我們自己，接納自己、允許自己，你會發現原來你真正需要的不是別人的關注，真正需要的是我愛回我自己、看見自己、給自己力量」。
內在小孩受傷了，停留在那個階段，需求沒有被滿足。例如，我現在撒鹽，Ａ會痛、Ｂ不會痛，跟我撒鹽有關嗎？無關，是因為Ｂ的內在小孩有傷口。
內在小孩長大，你會開始有自信、有個性、不討好，為自己的選擇負責，例如，本來看見某個人會起情緒，現在能以平常心處之。
態度和選擇不同 命運就會不同
劉又慈不否認人有命運，命就是人生劇本、生命藍圖，劇本是導演(上天)給的，有趣的是，我們可以跟導演討論劇本該怎麼演或重新設計劇本。
每個人都是自己人生劇本的主角，也被別人安排了劇本，同時是兒子、女兒、爸爸、媽媽、丈夫、妻子、老闆、員工等多重角色，好的演員可以在各種角色切換自如，當你找回自己，就可以活出該有的樣子，在每個角色游刃有餘。
同時，命不是定數，我們隨時可以改變劇本，突破的關鍵就在於選擇和態度。
有一個學員在幾年前被詐騙一百萬，去年又被詐騙二百萬，兩次幾乎讓他傾家蕩產，但第二次被詐騙沒有第一次那麼想自殺，態度和選擇不同，命運就會不同。
誠實面對 從內在的自己拿回力量
她解釋，這並不是壓抑，刻意告訴自己要正面樂觀，而是回來跟自己和解，接納現況，因為「每個事件發生的背後都有一個東西要讓我學習，當我學會了，就不會遇到同樣的事情」。
因此，重新設計人生劇本的第一步驟就是對自己誠實，「我現在沒有力量、我在逃避、我現在真的很痛」，承認現在的真相才是前進的開始，第二步驟就是與自己和解，慢慢從內在的自己拿回力量。
迷惘 是靈魂重新對位的開始
但是，在人生的大劇本中，我活出真實的自己，還是免不了與別人衝突，怎麼辦？ 劉又慈回應，我的情緒與外界的人事物無關，我要對我的情緒負責，因為這個世界是一個投射的狀態，我們好比一個磁鐵，內在有什麼東西，就會吸引什麼東西，今天有人來攻擊我、讓我不舒服，我回來與自己和解，慢慢地就不會覺得別人來惹我，莫名的情緒就不會存在。
許多學員上完課，與自己和解之後，事業變得更順利，夫妻關係、親子關係大幅改善，比以前更柔軟、更融洽。
對生命迷惘的人，她認為，迷惘不是失敗，是對自己誠實、不再敷衍。太極在混沌不明時，所有的力量正在重新醞釀、聚集與排列，此時可以問自己「我想做什麼樣的選擇？是屬於我的，還是別人的？」正確來說，「迷惘不是終點，是靈魂重新對位的開始」。
※理財周刊1320期更多精采文章：
◎新聞熱線>迎戰「主動式ETF」新浪潮與高利率挑戰
◎封面故事> Fed降息 台股攻3萬點
◎發行人語>2025熱搜排行
◎新聞熱線>銀髮族小宅新提案！「紅布朗花園」即將落成 熟齡換屋首選
◎藝饗新視界>楊占雕塑與笑像畫：內在力量與靈性軌跡的具現
◎理財我最大>身心靈講師的真誠告白：改變生命劇本 活出最真實的自己
◎理善大家來>就諦書屋 年輕人國際交流重鎮
◎飆股鑫天地>Q3三率三升 外資調高評等
◎解碼房市>2025年26萬棟保衛戰 後市看央行理監事會臉色！
◎封面故事> Fed降息 台股攻3萬點
◎許江鎮博士解法說>環宇-KY切入矽光子/CPO 前11月營收超越去年全年
◎財經趨勢透視鏡> 2026 年市場主旋律有望偏多 存股正是時候！
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 46
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 152
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 118
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 13
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 44
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 24
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 6
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 70
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 37
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 102
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 1 天前 ・ 26