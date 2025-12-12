■身心靈講師的真誠告白：改變生命劇本 活出最真實的自己

文．蔡武穆

人的一生磕磕絆絆的，不可能全然順遂，有的負重前行，最後傷痕累累，有的上了雲端，卻發覺爬錯了天梯，認識自己是我們一生的功課，身心靈講師劉又慈用自己親身經歷，帶領我們重建自我價值，活出最真實的自己。

劉又慈過去在銀行工作，喜歡跟客戶分享生活經驗和情緒價值，然而，這跟公司給的目標及KPI背道而馳，越是付出越覺得無力，深深發覺銀行工作不是自己想要的，心中有很強烈的匱乏感。

廣告 廣告

面對所有的情緒 面對真實的自己

為了找回自己，她上很多心靈的課程，包括八字、紫微、塔羅、潛意識、內在小孩等，她坦言，最初是一種溫柔的逃避，藉此得到安慰及支持，卻在一堂「與自己和解」的課程，扭轉了生命 。

「那一次，我被迫停下來，面對所有的情緒」，她分享，我們對人對環境的抱怨，來自於對自己的不滿意，療癒不能真正解決問題，必須回來面對真實的自己。」

課程中，她想起別人在FB的發文，瞬間引發她不被尊重的感受，深一層挖掘，原來跟小時候母親擅自丟掉她的娃娃有關。

冥想中，她習慣用安慰的口吻告訴內在的小女孩，「媽媽也希望你長大」，然而，這個小女孩哭得越厲害，「妳為何不問我？為何要把她丟掉？」

之後，她在冥想中，陪著內在的小女孩，把娃娃找回來、清洗乾淨，與內在的自己和解。

陪伴內在小孩 不評判不責備

劉又慈說，要看見內在的自己，關鍵是允許當下情緒冒出來，不要去評判與責備，內在小孩可以經過陪伴，變得很有力量。

長大的徵兆是我們有能力陪伴內在的自己，願意對自己的情緒負責，不會希望被喜歡而委屈自己、不會希望被愛而討好他人、不會別人不支持我就崩潰。

想要重建自我價值，必須從察覺情緒開始。工作不快樂，問問自己我怎麼了；夫妻關係不舒服，檢視自己是否有討好型人格，嘗試透過情緒跟自己的內在連結。

她說明，自我價值感會以努力的方式呈現，如果努力是建立在自我價值感，做任何事都會有喜悅的感覺，力量會源源不斷，如果努力是依附在別人的認同，那再怎麼努力，都無法找回真實的自己。

對自己說假話 對別人也不會說真話

舉例來說，努力工作證明自己不差，其實內心深層已經先否定自己，才要去證明自己不差，這樣工作久了，會越來越無力，真正的努力是活給自己看，不是為了證明給別人看，是建構在「我自己想做」，而不是為了別人做。

劉又慈說，「假努力」非常狡猾，它會以各種謊言、巧言蒙蔽自我價值，唯有誠實面對自己，所有的情緒才能破除。

比方說，「我看到某個人起了忌妒心，以一個修行老師的身分，我會告訴自己『妳在修行、妳在教課，不可以起忌妒心』」，這就不是真的看見自己。如果連對自己都說假話，那麼對別人也會說假話。

每一個情緒背後都有一個潛意識連結，我們必須接受每一個面向的自己，不管好的、不好的都要接受，就連「你很棒、你很好」這種安慰的話都不要說，才能很深層看見內在的自己。

如果有人拒絕探索、拒絕長大，她也會說，請接納你現在的不接納，因為這是你當下最真實的樣子。

接納自己 為自己的選擇負責

多年的工作坊經驗，她分享，學員最大的問題是自我價值感低落、配得感很低，就算外表很堅強，內在的不配得感也會做出討好的行為或用知識麻痹自己。

她解釋，這種不配得感是從小環境帶給我們的，例如，你很努力考了98分，媽媽問你為何粗心丟掉了2分，你的努力沒有被肯定，但你不會責怪父母，而是先責怪自己做得不好。

解鈴還須繫鈴人，「真正能夠把配得感提高的只有我們自己，接納自己、允許自己，你會發現原來你真正需要的不是別人的關注，真正需要的是我愛回我自己、看見自己、給自己力量」。

內在小孩受傷了，停留在那個階段，需求沒有被滿足。例如，我現在撒鹽，Ａ會痛、Ｂ不會痛，跟我撒鹽有關嗎？無關，是因為Ｂ的內在小孩有傷口。

內在小孩長大，你會開始有自信、有個性、不討好，為自己的選擇負責，例如，本來看見某個人會起情緒，現在能以平常心處之。

態度和選擇不同 命運就會不同

劉又慈不否認人有命運，命就是人生劇本、生命藍圖，劇本是導演(上天)給的，有趣的是，我們可以跟導演討論劇本該怎麼演或重新設計劇本。

每個人都是自己人生劇本的主角，也被別人安排了劇本，同時是兒子、女兒、爸爸、媽媽、丈夫、妻子、老闆、員工等多重角色，好的演員可以在各種角色切換自如，當你找回自己，就可以活出該有的樣子，在每個角色游刃有餘。

同時，命不是定數，我們隨時可以改變劇本，突破的關鍵就在於選擇和態度。

有一個學員在幾年前被詐騙一百萬，去年又被詐騙二百萬，兩次幾乎讓他傾家蕩產，但第二次被詐騙沒有第一次那麼想自殺，態度和選擇不同，命運就會不同。

誠實面對 從內在的自己拿回力量

她解釋，這並不是壓抑，刻意告訴自己要正面樂觀，而是回來跟自己和解，接納現況，因為「每個事件發生的背後都有一個東西要讓我學習，當我學會了，就不會遇到同樣的事情」。

因此，重新設計人生劇本的第一步驟就是對自己誠實，「我現在沒有力量、我在逃避、我現在真的很痛」，承認現在的真相才是前進的開始，第二步驟就是與自己和解，慢慢從內在的自己拿回力量。

迷惘 是靈魂重新對位的開始

但是，在人生的大劇本中，我活出真實的自己，還是免不了與別人衝突，怎麼辦？ 劉又慈回應，我的情緒與外界的人事物無關，我要對我的情緒負責，因為這個世界是一個投射的狀態，我們好比一個磁鐵，內在有什麼東西，就會吸引什麼東西，今天有人來攻擊我、讓我不舒服，我回來與自己和解，慢慢地就不會覺得別人來惹我，莫名的情緒就不會存在。

許多學員上完課，與自己和解之後，事業變得更順利，夫妻關係、親子關係大幅改善，比以前更柔軟、更融洽。

對生命迷惘的人，她認為，迷惘不是失敗，是對自己誠實、不再敷衍。太極在混沌不明時，所有的力量正在重新醞釀、聚集與排列，此時可以問自己「我想做什麼樣的選擇？是屬於我的，還是別人的？」正確來說，「迷惘不是終點，是靈魂重新對位的開始」。

※理財周刊1320期更多精采文章：

◎新聞熱線>迎戰「主動式ETF」新浪潮與高利率挑戰

◎封面故事> Fed降息 台股攻3萬點

◎發行人語>2025熱搜排行

◎新聞熱線>銀髮族小宅新提案！「紅布朗花園」即將落成 熟齡換屋首選

◎藝饗新視界>楊占雕塑與笑像畫：內在力量與靈性軌跡的具現

◎理財我最大>身心靈講師的真誠告白：改變生命劇本 活出最真實的自己

◎理善大家來>就諦書屋 年輕人國際交流重鎮

◎飆股鑫天地>Q3三率三升 外資調高評等

◎解碼房市>2025年26萬棟保衛戰 後市看央行理監事會臉色！

◎封面故事> Fed降息 台股攻3萬點

◎許江鎮博士解法說>環宇-KY切入矽光子/CPO 前11月營收超越去年全年

◎財經趨勢透視鏡> 2026 年市場主旋律有望偏多 存股正是時候！