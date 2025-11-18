身揹50年刑期為愛再犯案 通緝男策劃跨境運毒落網

航警局破獲一起跨境運毒案，一名通緝犯身揹50年刑期，為了新婚妻子鋌而走險犯案落網結束逃亡生涯，警方共計查獲海洛因4.3公斤，逮捕6名嫌犯依法送辦全案近日起訴。

主嫌夫妻檔涉嫌跨境運毒遭警方查獲送辦。（圖／翻攝畫面）

一名自馬來西亞旅客今年8月間入境桃園機場時，行李箱夾層夾帶4.3公斤、市價上千萬的海洛因，被海關與航警攔下查獲，航警局遂與新北、桃園關務署等單位組成專案小組，並報請地檢署指揮偵辦，查出幕後為通緝犯林姓男子（49歲）與綽號「北影」的男子遙控策劃，再由外籍人士夾帶毒品入境交由運毒集團成員接應收貨。

警方在馬籍旅客行李廂查獲毒品海洛因。（圖／翻攝畫面）

專案小組於今年8至11月間在新北、桃園地區跟監蒐證埋伏，日前在新北市逮捕林姓主嫌共6人到案，其中林嫌新婚妻子也涉案，取貨過程將她安置在監控斷點共犯，最後仍遭查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，桃園地檢近日偵結起訴。

警方查扣市價上千萬4.3公斤海洛因。（圖／翻攝畫面）

經查，主嫌林男過去涉及多起毒品案，遭法院判處應合併執行50年有期徒刑，因未到案執行遭發布通緝，林男逃亡四處躲藏，疑因為了新婚妻子再度鋌而走險跨境運毒，未料因此夫妻2人因同案落網，林男將面對前案判決的50年刑期難逃法律制裁。

警方呼籲，毒品對社會危害深遠，參與運毒不僅淪為犯罪集團的工具自毀前程，切勿以身試法，此案在檢警及海關人員共同努力下及時截毒於關口，遏止毒品流入國內，未來也將持續強化機場安檢與情資運用阻斷毒品入侵。

