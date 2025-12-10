身權法二度排審仍未見行政院版本 劉建國：修法不能再拖

衛環召委劉建國要求衛福部速整合立委版本意見，促行政院版本盡速送入立院。（劉建國辦公室提供）

立法院衛生環境委員會今進行《身心障礙者權益保障法》第2次詢答，排審的衛環召委劉建國表示，行政院修法版本至今仍未送入立法院審查，身心障礙者權益攸關基本人權，行政院版本無法如期提出，使身障民眾必須承受更多等待的不確定性，要求行政院必須儘速提出完整修法草案，與立法院共同審議。

劉建國指出，身權法自1980年《殘障福利法》、1997年《身心障礙者保護法》一路修正至2007年《身心障礙者權益保障法》，至今已超過45年歷史；他也在第7屆立法委員任內，與陳節如委員等多人共同提案，在2011年完成身權法重大修正，當年共三讀通過31條修法內容，然而多年後回顧，身障者權益是否真正獲得改善、社會環境是否更加友善，值得嚴肅檢視。

劉建國舉例，近來多起社會事件凸顯身障者遭遇的歧視與困境，包括漸凍人到餐廳用餐卻被收取「代步車占位費」、台北市公車司機對身障者喝斥、甚至強推輪椅等案例，僅台北市相關投訴就佔近7成，他強調，這些並非個案，而是整體環境不友善的警訊。

依據《身心障礙者權益保障法》第11條規定，政府機關每5年必須進行1次身障者生活狀況調查，劉建國調閱衛福部105年及110年調查資料後發現，身障者使用大眾運具的比例全面下滑：公車使用率從30.25%降至27.74%，捷運則從22.39%降至21.07%。

針對此次修法重點「自立生活」制度，劉建國指出，目前制度仍存在選擇權受限、隱私遭侵犯、規則僵化等問題，例如要求3日前提出需求申請，導致身障者無法因應突發狀況，「身障者會在3天前知道自己會發燒、跌倒嗎？」他認為，身障者申請個人助理時數，若要更改服務項目，依規定「應」於3日前申請。

最後，劉建國強調，身權法攸關身障者最根本的生活權、移動權與健康權，面對數據倒退與環境惡化，行政部門不能再拖延，他要求衛福部長立即整合所有立委版本與意見，敦促行政院版本盡速送入立法院，共同完成身權法修法，以回應身障者長期以來的期待。

