身權法修法審查 個人助理、通用設計首入法 條文均保留

立法院衛環委員會21、22日審查《身心障礙者權益保障法》。（示意圖，Shutterstock／達志）

立法院衛環委員會21、22日審查《身心障礙者權益保障法》，各界關心身障者自立生活支持服務、個人助理、通用設計等關鍵條文，衛福部次長呂建德說，政院版本首次將個人助理、通用設計入法，未來將推動勞動、長照、交通等整合式照顧試辦計畫。不過朝野對實務執行面仍有分歧，條文均保留。

政院版本第50條，為保障身障者自立生活之原則條文。衛福部社家署長周道君說明，多名立委提出修正案，希望增列同儕服務、個人助理、各類輔具等個人支持服務項目，衛福部採納增列輔具服務，不過個人助理、同儕支持服務等，及相關細部標準可在授權辦法進行更細緻規範。

廣告 廣告

民團、立委推動下，政院版本新增第50條之一，針對自立支持生活部分進一步闡明內涵，並明確將「個人助理」入法。周道君說，福利、醫療、長照、教育、交通、就業等各項資源，要能依身障者需求評估，協助擬定自立生活計畫，且應保障身障者表達意見機會。

另外，身障及長照如何整合、服務時數核給等，屬於操作面事項，未來會進一步評估討論，與各縣市建立更一致標準原則。

第52條之一，依照身障權利公約（CRPD）概念，規定各機關應以「通用設計」原則，規劃公共設施、活動場所、交通設施、資訊系統等，讓各類身障者等多元族群均可使用。

不過，立委王育敏認為，通用設計是義務也是責任，公部門責無旁貸，要做最好的示範，建議採納立委羅廷瑋版本，明定各單位應每年推動年度計畫及編列相關預算，要有預算及計畫才可能落實，否則只會淪為宣示性、空泛、欠缺強度條文。各機關透過計畫說明通用設計內容、經費，應不困難，除非平常沒在做。

交通部回應，在車站、車輛、建築、網站等，很早就在做通用設計，但訂定實施計畫及編列預算時，通常是全部一起做，很難切出哪部分是專門設計給無障礙，實務上若要將預算特別列出來寫，會有困難，建議依照政院版本，擬定通用設計原則，讓各單位遵循。

衛福部次長呂建德表示，自立生活是最基本精神、也最為重要，第50條原則之下，新增第50條之一，將自立生活的個人助理服務入母法，是很大突破，未來也會遵照障礙者回歸社區自立生活需求，整合各項服務，將過去分散在教育、勞動、長照、交通的相關政策，進行試辦計畫推動整合。

至於通用設計部分，呂建德說，通用設計是全世界普遍趨勢，希望身障者、老人小孩都能使用，不過朝野立委對預算編列、具體設計有不同意見，目前自立生活、通用設計相關條文均保留，衛福部會整合各委員版本，未來儘速研擬試辦計畫累積相關經驗，身障者也能參與相關計畫。

更多中時新聞網報導

許富凱行善送暖 首場攻蛋戰袍捐了

澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

米倉涼子遭日警函送 震驚演藝圈