身權法修法草案出委員會 2關鍵條文通過 合理調整待協商

《身心障礙者權益保障法》18年未大修，立法院衛環委員會昨日、今日經歷2天審查，關鍵條文「合理調整」保留，「個人助理」政院版通過，「通用設計」部分決議由衛福部附上附帶決議，以政院版本通過。法案今送出委員會，移付黨團協商。

衛環委員會21至22日連兩天排審身權法，今日完成第一輪法案逐條審查，下午展開第二輪逐條審查，針對保留條文進行討論，會議進行到晚間7點。

針對第16條，立委范雲表示，現行條文仍未明定「合理調整」及「歧視」關係，國際身障權利公約（CRPD）明確指出，未合理調整就是歧視，本法也應納入，且必須納入相關罰則；立委陳昭姿強調，團體也一直反映，歧視內容應該直接寫出，包括直接歧視、間接歧視、拒絕提供合理調整及騷擾。

衛福部社家署長周道君回應，合理調整在台灣是全新概念，正在嘗試逐步建立運作模式，行政院版本第100條之一訂定相關罰則，當身障者提出需求、要求義務人合理調整，雙方應進行協商，並依結果進行調整，若義務人拒絕協商，會有行政罰則；至於協商無法達成協議，是否認定為未合理調整而進行處罰？衛福部持審慎想法，希望先透過行政上指引，兩年內訂定流程輔導義務單位操作。

衛福部次長呂建德重申，CRPD確實是憲章，但聯合國也闡明，各國必須根據自身情況做相對應處理。義務機關應依個別需求，在不造成不成比例或過度負擔、經協商程序進行，但考慮台灣社會、相關企業應有適應及學習機會，提出2年時間訂定指引流程，難以一蹴可幾，且國際多交由民事法庭判決，而非以行政部門公權力進行罰則。由於此條難以達成共識，召委劉建國表示，保留至黨團協商討論。

關鍵條文第51條之一，針對身障者自立生活支持服務部分進行說明，並首度將「個人助理」入母法。立委陳昭姿認為，個人助理對身障者而言十分重要，仍應進行更多討論，建議先保留。周道君會後表示，此條政院版本通過，立委提案版本則保留。

至於「通用設計」相關條文第52條之一，朝野立委認為，應明訂各單位應每年推動年度計畫及編列相關預算，立委廖偉翔強調，若機關沒有編列足夠預算去做這件事，會「拖好幾年」，這種情況在教育現場十分常見。周道君表示，衛福部將擬定附帶決議，請各機關儘速編列相關經費做通用設計推廣跟計畫。此條以政院版本通過。

召委劉建國宣布，身權法部分條文修正草案37案審查完竣，提報院會討論，本案交由黨團協商。

呂建德會後表示，很開心法案送出委員會，身權法18年來大調整，是歷史性一刻。修法主要重點，包括合理調整、自立生活、通用設計以及無障礙環境，跟上國際潮流，也是國家人權委員會的專家意見。

呂建德說，過程中行政部門、委員之間確實有差異，例如合理調整部分，委員及民團希望一步到位，將未合理調整視為歧視、給予相關罰則，但以公部門角度，好的觀念希望引進，但也要考量台灣社會適應性。個人助理部分，擬改為「日常生活及社會參與」，同時也將整合相關部會，先以試辦計畫累積經驗。

