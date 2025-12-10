身權法多年未大修 石崇良回應

▲衛福部長石崇良說明，身權法政院版草案預計最慢下個月送至立法院。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 每年12月3日為國際身心障礙者日，而相關團體今年3日因不滿《身心障礙者權利保障法》修法延宕，前往衛福部陳情。而衛福部長石崇良當時也親自迎接，並表示身權法確實修得較久。而今（10）日立法院也排定專題報告，石崇良說，政院版本會回應團體訴求，提高相關身障者代表、比例，同時希望把通用設計概念帶入各級政府。

石崇良今日出席立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會第15次全體委員會議，就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告並備詢。會前接受媒體聯訪時，他表示，此次身障權法草案，行政院版本，審查差不多，正在進行最後修改，預計這個月底、或是最慢下個月會送至立法院。

石崇良提到，此次版本會回應團體訴求，提高相關身障者代表或身障者比例，讓大家進行各項政策可提高參與意見表達、機會。同時，他也希望可把通用設計概念帶入各級政府，包括中央、地方，無論食衣住行或教育的部分，都可以考量通用設計。

另外，身障者生活自立也強化地方執行。石崇良表示，對於身障者機構管理，像是不當對待等，也設立相關罰則。

