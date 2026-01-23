身權法明列「人權會」為最終救濟 障盟肯定：大幅進展

立法院衛環委員會21、22日審查《身心障礙者權益保障法》。（圖／中華民國身心障礙聯盟）

《身心障礙者權益保障法》修正草案延宕逾4年，22日終於送出委員會、送付黨團協商。中華民國身心障礙聯盟表示，雖尚有部分條文保留協商，但已有大幅進展，對障礙者權益保障、合理調整等，回應CRPD進行大幅修正，與國際人權對標，也肯定條文明列「國家人權委員會」作為維護CRPD的最後保障。

中華民國身心障礙聯盟指出，衛福部2021年預告修正身權法，延宕至今終於有進展。肯定行政、立法機關努力，修法內容對身障權益保障、合理調整等回應聯合國身障權利公約（CRPD）內容大幅修正，預期通過後可進一步保障國內身障者權益，且與國際人權標準對齊。

障盟指出，本次條文增列第10-2條，是由立委范雲協助提案，明列國家人權委員會做為維護CRPD的最後保障，除監督行政機關外，未來也將善用獨立機關的地位，讓身心障礙者參與，作為未來申訴的最終救濟。

另外，障盟肯定草案重視身障族群中「兒少」的特殊性及代表性，將身障兒少納入法律保障、指引與相關配套，但也呼籲應更重視長期的培力及友善環境支持，才能達成會議參與的目標，看見更多發展潛能。

障盟認為，無障礙發展快速，除硬體外，還有更多科技、通訊、人力服務的整合，希望各部會思考自身業務推動對身心障礙者是否能做到可及性；基層醫療無障礙，既存診所持續獎勵，但未來新設立診所仍應要求符合設立無障礙、盡速公告草案，兩者並行才能提升醫療可及性。

