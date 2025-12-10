身權法難產 身障者無法再等18年

（圖／本報系資料照）

攸關身心障礙者權益的《身心障礙者權益保障法》（下稱《身權法》），自2007年6月5日完成第8次修法並由原「身心障礙者保護法」更名後，歷經11次零星修正，但長達18年始終沒有進行過全面性的通盤檢討。

18年前，社會支持系統、科技發展與人文觀念皆仍不成熟；然而18年後的今天，全國障礙者人數已超過120萬人，但其權益並未隨時代進步而獲得應有的提升，日常生活也未因制度改善而更為便利。

造成現況停滯的關鍵原因，正是法令長期未能與時俱進，無法回應現代社會對於障礙者權利的要求，令人深感遺憾。尤其在前幾年新冠肺炎疫情期間，國家多項防疫措施未充分考量障礙者的需求，使障礙者在重大公共危機中再次被排除於主要政策之外，彷彿又一次被國家拋棄。

更令人失望的是，回顧2022年底的修法進程，執政黨召集的衛環委員會曾於11月28日、11月30日、12月1日、12月14日及12月15日密集排案審查修正案。其間的12月5日，衛福部臨時通知民間團體召開修法意見溝通會議，但會議通知僅提前兩天寄出，內容繁重、討論倉促，也造成障礙者極大的行動與參與困難。多位身心障礙者因此組成「台灣障礙者黑紙革命聯盟」（障黑盟），在會場外舉黑紙抗議，象徵「意見寫滿紙上卻被忽視」，並因此發起「黑紙革命」。

國民黨團明確表示，全力支持在《身權法》中增列「個人協助服務」及「社區居住權」，並承諾編列預算，若無法入法，國民黨團將不輕易讓修法過關。

然而，12月6日亦有部分團體透過民眾黨團召開公聽會，指稱部分修法內容違反《CRPD》精神，主張應退回版本、甚至撤案；但同時，也有19個團體支持修法持續審查。障礙團體間意見分歧，使得修法進度被迫暫停。

隔年5月17日，身障盟、CRPD聯盟、障權會、障黑盟等多個民間團體再度於立法院聯合召開記者會，並邀請跨黨派立委出席，呼籲衛環委員會重新排案、儘速送交院會。他們提出四點共同聲明，包括：國家應重視自立生活與個人助理服務的重要性、身障團體已取得初步共識、衛福部應面對5年大修的必要、各版本應續行討論整合並在該會期內送交院會、以及將持續推動修法等。然而直到第十屆立法院任期結束（2024年1月31日），擔任召委的執政黨立委始終未再排案審查，使得修法因屆期不連續而自動失效。

如今，第十一屆立法院已接近兩年，但行政部門的修法版本迄今仍未送出。這不僅是嚴重的行政怠惰，更是政府對障礙者權益的忽視與不尊重。障礙者已等了18年，人生有幾個18年可以虛耗？政府不應再拖延，應立即推動《身權法》全面性修正，讓障礙者真正獲得應有的權利與支持。（作者為國會辦公室主任、東亞政經塾顧問）