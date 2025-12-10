《身權法》18年未大修 石崇良：政院版草案最快年底送立院

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

《身權法》18年未大修，立法院衛環委員會今日排審修正草案，但行政院版本尚未出爐。衛福部長石崇良說明，目前政院版本仍在審查中，預計最快年底、最慢明年1月完成並送進立法院，重點包括提高身障者參與政策比例、強化自立生活、納入通用設計等。

立法院衛環委員會今（10）邀衛福部、勞動部、教育部行專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」並備質詢；另審查《身心障礙者權益保障法》修正草案。

全國障礙者人數已超過120萬人，台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個身障團體，日前齊聚行政院抗議「身障權利已死」，並與衛福部長石崇良面對面開會，期望身障權法儘速修法，保障障礙者在政策中的代表性、決策權，反歧視、合理調整，建立無障礙與社區支持系統，讓障礙者生活自主無礙。

目前行政院版本草案未出爐，石崇良表示，行政院版本已在政院審查，目前正在做最後修正，預計年底、最慢下個月就會送進立法院。此次版本中，回應相關團體訴求，將提高相關委員會身障者比例，讓做各項政策時，提高身障者參與及意見表達機會。

石崇良表示，另外，也希望將「通用設計」概念帶入各級政府，無論食衣住行教育方面，都能考量通用設計部分；也會強化地方執行自立生活，將自立自主概念納入身權法；並強化身障機構管理，對於不當對待部分將設立相關罰則。

