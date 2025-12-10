《身權法》18年未大修！石崇良：政院版草案最快年底送立院

記者簡浩正／台北報導

石崇良今表示，目前身權法草案政院草案已在做最後修改，預計今年底或最慢下個月就送到立法院。（圖／記者簡浩正攝影）

《身心障礙者權益保障法》（身權法）已18年未大修。上週為國際身心障礙者日，不滿《身心障礙者權利保障法》修法延宕，全台超過30個障礙團體喊出夜宿行政院，並赴衛福部陳情，要求儘速修訂身權法。衛福部長石崇良今（10）日表示，目前身權法草案政院草案已在做最後修改，會去提高相關委員會裡面身障者代表或比例，預計今年底或最慢下個月就送到立法院。

在上週的陳情中，障團高喊「制度不健全，沒有自主權」，並赴衛福部提出三大訴求：1、儘速修訂身權法、反歧視、合理調整。2、確保障礙者在政策中的代表性與決策權。3、建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。衛福部長石崇良親自出大門迎接，閉門會談近二小時後雙方達成初步共識。

石崇良今日上午出席立院衛環會，就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告並備詢。

他說，這次身權法，「我們草案行政院版本審查的也差不多，現在在做最後修改，預計今年底或最慢下個月就送到立法院」，在這次版本裡面也回應團體訴求，會去提高相關委員會裡面身障者代表或比例，讓大家在做各項政策時有身障者的參與，提高參與跟意見表達的機會。

石崇良說，另外，希望把通用設計概念帶入各級政府包含中央跟地方，無論是食衣住行教育等方面，都能夠考量到。也在生活自立部分強化地方執行上能夠自力、自主的概念納入在身權法，同時對於一些身障機構的管理我們也會強化，對於不當對待部分也設立相關罰則。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔上週表示，感謝部長願意傾聽我們的聲音，身權法已經十幾年沒有大修，現今社會變遷很大，雖然這個工程很大，但有心就可以有好的開始，採取行動就是因為過去沒有機會跟有決策權的長官有對等討論的機會，希望修法版本可以趕快出行政院、送入立法院。

