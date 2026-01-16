身氣心平衡 剛剛好的放鬆

新樓醫院中醫科醫師何柏逸為民眾把脈評估，透過觀察，了解焦慮相關身心狀態。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

在高壓、快節奏的現代生活中，焦慮已成為常見的文明病，表現形式不只限於情緒不安，還可能伴隨失眠、心悸、全身緊繃等身心症狀。醫師指出，許多病人長期遊走在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩端，看似在休息，實際上身心並未真正放鬆，反而讓焦慮持續累積。

台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸分享臨床案例，一名長期服用抗焦慮藥物的患者，因個性容易操煩，即使工作不算繁忙，仍長期睡眠品質不佳、情緒緊繃。透過中醫頭皮針與耳穴貼壓治療，每週規律施作，並搭配個人化的中藥養生茶飲調理，約1個月後，患者的焦慮與失眠情形已逐步改善。

廣告 廣告

何柏逸說明，中醫所談的「放鬆」，並非完全癱軟或放空，而是一種「剛剛好」的自主狀態，需同時兼顧「身、氣、心」3個層面。身體能以最小的力量完成日常活動，呼吸自然、勻長，說話平穩，心神則保持清醒且專注。當身心失衡，自律神經便容易在緊繃與鬆懈間擺盪，進而誘發或加重焦慮。

針對長期焦慮、思緒停不下來或壓力型失眠族群，新樓醫院中醫科提供以「耳穴貼壓」與「頭皮針」為核心的治療方式。透過刺激耳神門、交感點與內分泌點等穴位，協助穩定情緒、調節自律神經，如同隨身攜帶的情緒調節器；頭皮針則結合現代神經解剖概念，協助大腦重新建立穩定的睡眠與放鬆節奏。

此外，何柏逸也分享民眾可於日常生活中使用的中藥養生茶飲，包括安神茶、玫瑰花茶與疏肝解鬱茶，透過藥食同源的方式，從內在溫和調理情緒與睡眠，作為門診治療的良好輔助。

何柏逸強調，醫療不僅是處理症狀，更重要是陪伴民眾走向身心靈安定。透過中醫整合性調理方式，協助焦慮族群找回真正的放鬆與生活自主權，讓健康不再被情緒牽著走。