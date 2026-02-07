「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲

演員簡嫚書今在社群平台發表長文，針對電影《世紀血案》未取得當事人授權爭議致歉，並宣布將不再參與該片任何後續。（翻攝自簡嫚書臉書、費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」

改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。

簡嫚書發聲致歉 向受難者與社會大眾道歉

簡嫚書將臉書頭貼換成全黑照，並PO出長文回應，全文開頭即表達歉意，表示因電影《世紀血案》所引發的紛擾，身為演員之一，必須先向真實案件受難者及社會大眾致歉。她坦言，最初受邀演出的是一名「追查真凶的虛構記者角色」，當時單純認為作品是在「當事人同意的前提下」進行創作，如今才發現事情遠比想像複雜。

合約曾保證授權 殺青記者會當天才驚覺異狀？

簡嫚書指出，由於本片取材自真人實事，當初與製作方簽約時，合約中明確保證「已取得合法拍攝授權」，因此她才答應接演。然而直到2月1日的殺青記者會當天，她才得知該片疑似未聯繫、甚至未取得當事人授權便進行拍攝。

廣告 廣告

簡嫚書也透露，當天才發現導演、編劇與製作方代表皆未出席記者會，相關報導中提及的導演背景，更是在記者會上由其他演員提及後，她才首次得知。突如其來的大量資訊，讓她心中充滿疑惑，卻只能先完成眼前的媒體應對。

檢視合約後確認未授權：我被欺騙，也成了加害者

簡嫚書表示，事件爆發後並未第一時間發聲，是因為這段期間與經紀團隊及律師檢視合約內容，最終確認製作公司確實未取得事件當事人的授權。她直言，身為演員在不知情的情況下被欺騙接案，感到憤怒與不安，也發現自己「無意間成了加害人之一」，對此深感羞愧。

簡嫚書反省，當初僅憑劇本內容，誤以為這是一部試圖伸張正義的作品，卻沒有意識到林家血案所牽涉的歷史、政治與社會層面，遠非單純追查真凶那麼簡單。

除了道歉 簡嫚書有什麼實際作為？

簡嫚書也提出實際行動，明確表示由於製作方未取得當事人授權、已構成違約，她將不再參與《世紀血案》的任何後續相關事宜。「盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。」

簡嫚書最後坦言，這段時間非常懊悔與沮喪，反覆思考自己「到底做了什麼蠢事」，並再次向受難者家屬與社會大眾致上最深的歉意。

網友反應如何？

聲明曝光，網友也紛紛湧入留言：「希望你能把製片方欺瞞演員的一切過程都公開，否則其他演員還是會踩進這個坑。這樣的製片方不應該再繼續存活於業界，讓整個演藝圈蒙羞。」「比另一位的聲明好多了，但除了不參與後續宣傳，期待也能進一步號召加以抵制，否則漂亮話真的人人會說」「是講好一起發一篇切割卸責文嗎？ 要不要聽聽看你在說什麼」「與其跟眾多網友解釋或是道歉，倒不如親自跟家屬道歉且負責才是該做的事吧！」「希望你用行動證明不是只是打打字」「把片酬全部捐出去才對吧，現在滅火已經晚了」

更多鏡週刊報導

改編林家滅門案...《世紀血案》電影遭抵制！楊小黎PO千字道歉了 網酸：專業切割

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過