身無分文的超人！Andy帥氣登走鐘獎 受訪認「每晚都在哭」
YouTuber「眾量級」拆夥後，創作者Andy老師重新開始，今年入圍走鐘獎5項大獎肯定。今天（11/15）他以一頭俐落的短髮帥氣走上紅毯，主持人更大讚他「身無分文的超人」，留言區一面倒為他加油。
Andy老師與昔日伴侶家寧因公司帳目、頻道等問題反目，雙方走上法庭開戰，獲得網友力挺到底，今年他入圍5項大獎，受訪時表示，已經好幾個晚上睡不好，每天看留言看到哭，感謝各界對他的支持。
談到創作的靈感，Andy老師說，多出去旅行，過程可以發現台灣的人跟風景可以給他靈感，成為他創作的養分，因為創作就是來自真實生命的故事。
更多太報報導
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
館長被控「叫下屬拍私密照」 律師分析刑責：我看到強烈的彌補心態
員工控館長收中國資金、健身房出資最少、逼傳老二照給館嫂…毀滅式爆料重點一次看
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
你應得的！Andy老師首拿走鐘獎就奪最大獎 網見「這一幕」感動喊：他終於有錢了
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導YouTuber「Andy老師」日前拍片揭露一同經營頻道「眾量級」的前女友張家寧一家在頻道收入拆帳及經營權爭奪方面的惡行，讓他...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Andy老師入行10年！首度拿下走鐘獎 淚喊：今年是人生很大的轉折
第7屆走鐘獎昨（15）日圓滿落幕，今年競爭也依舊激烈，Andy老師在YouTube圈耕耘10年，今年首度入圍走鐘獎，拿下大獎「年度個人創作者獎」，讓他非常感謝一路給予他支持的人，「有你們的陪伴，才讓我站得更穩，路走的更長」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己
Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「身無分文的超人」 Andy現身走鐘紅毯認：夜夜落淚難以入眠
紅毯主持人拿拿摳以「身無分文的超人，好人好事代表」介紹Andy老師，他笑言每次看到網友的留言鼓勵相當感動，「好幾天沒睡好，看到流眼淚，我真的太感謝大家」。談及創作最難的地方，Andy老師說，他透過旅行尋找靈感，「在旅行過程，台灣人跟風景給我很多故事的啟發，給了我...CTWANT ・ 2 天前
一堆人不知道 小吃店「紅色綁繩」叫啥名？正確名稱曝光
（記者洪承恩／綜合報導）台灣小吃攤從小看到大的「紅色綁繩」，最近竟成為網路熱議話題。不少人雖天天用，卻完全喊不 […]引新聞 ・ 1 天前
走鐘獎》Andy「核彈級控訴家寧」獲年度創作獎！哽咽致詞全文曝光
第七屆走鐘獎頒獎典禮，在今（15日）進入尾聲。Andy老師以核彈級控訴家寧的影片，摘下「年度個人創作者獎」大獎項，一番感人肺腑的致詞，也讓全場感到欣慰與不捨。中時新聞網 ・ 2 天前
從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了
第七屆走鐘獎頒獎典禮上，「最慘台男」Andy老師以〈公開帳本〉影片翻轉形象，榮獲「年度個人創作獎」，重返人生高峰。不僅在典禮現場獲得觀眾熱烈掌聲，Andy在典禮上發表得獎感言時語帶哽咽，坦言這支揭露過往帳目真相的影片至今仍未回本，但獲獎代表他的努力終於被看見。他...CTWANT ・ 1 天前
Andy老師穿高訂西裝得走鐘獎！鬧翻家寧翻身
[NOWnews今日新聞]YouTuberAndy老師鬧翻「眾量級」搭檔家寧後大翻身，昨（15）日拿下第七屆走鐘獎年度個人創作者獎，他穿著黑色高訂西裝哽咽致詞，贏得滿堂彩。今日他再次發文寫下自己的得獎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Andy老師入行10年首拿獎 高喊「王崇睿，你真的很棒」
第七屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮，「年度個人創作者獎」由Andy老師拿下，他上台致詞一度哽咽，提及在YT圈10年了，做了2個2百萬頻道，現在才拿到第一座走鐘獎。今（16）日中午，Andy老師在臉書首發聲，坦言拿到走鐘獎《年度個人創作者獎》對他來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折，「走上這自由時報 ・ 1 天前
老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
8旬劉婦照顧重度腦麻癱兒長達50年，心力交瘁下，將1萬元紅包塞入癱兒嘴巴後悶死，一審法官輕判2年半並建請總統「特赦」。劉婦一審委任律師杜俊謙近日受訪時指稱，當時朝「加工自殺罪」辯護，但法官「有考量」，最終引殺人罪判刑。一審受命法官在內部群組澄清，指辯護人在協商時就表明不主張「加工自殺」，檢方也因而聲請不行國民參審，該說法扭曲事實，「後續會加以處理」。太報 ・ 1 天前
走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了
走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了EBC東森娛樂 ・ 2 天前
玖壹壹音樂節怎麼了？「消防局」到場救火 蕭煌奇目中無人遭開單
「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人、兩日上看10萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，燈光、音浪、吶喊交織成最熱情的台中夜空。除了玖壹壹霸氣開唱外，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前