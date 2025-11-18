身無分文的超人！Andy帥氣登走鐘獎 受訪認「每晚都在哭」

Andy老師以俐落的短髮帥氣現身走鐘獎。翻攝YouTube頻道「走鐘獎頒獎典禮」

YouTuber「眾量級」拆夥後，創作者Andy老師重新開始，今年入圍走鐘獎5項大獎肯定。今天（11/15）他以一頭俐落的短髮帥氣走上紅毯，主持人更大讚他「身無分文的超人」，留言區一面倒為他加油。

Andy老師與昔日伴侶家寧因公司帳目、頻道等問題反目，雙方走上法庭開戰，獲得網友力挺到底，今年他入圍5項大獎，受訪時表示，已經好幾個晚上睡不好，每天看留言看到哭，感謝各界對他的支持。

談到創作的靈感，Andy老師說，多出去旅行，過程可以發現台灣的人跟風景可以給他靈感，成為他創作的養分，因為創作就是來自真實生命的故事。

Andy老師以俐落的短髮帥氣現身走鐘獎。翻攝YouTube頻道「走鐘獎頒獎典禮」

