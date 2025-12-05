《身現體：人體速寫紀錄展》 明於衛武營藝術村WeR開幕

線條流動於紙面，記錄著呼吸的節奏與存在的重量，由策展人兼人體模特兒艾倫策劃的《身現體：人體速寫紀錄展》，將於明(六)至廿八日在高雄鳳山衛武營藝術村WeR登場，透過十八位藝術家的速寫作品，呈現一場關於身體、時間與存在的集體思辨。(見圖)

策展單位今(五)日說明，該展展示了人體速寫的藝術成果，更試圖記錄南台灣速寫活動的發展軌跡，並打破傳統「觀看-被觀看」的單向權力結構，建立模特與創作者的對等對話機制。

展覽以「身體-時間-存在」為中心軸線，透過三個子題展區引導觀眾進入身體藝術的多維思考；該展的核心創新在於策展人艾倫的雙重身份-她既是人體模特兒，也是南台灣人體速寫活動的主辦人。這個身份轉換讓展覽成為「觀看與被觀看」權力流動的平等場域。

艾倫強調，無論是模特還是創作者，每位參與者都擁有創作與觀看的話語權，該展覽打破傳統權力結構，倡導尊重身體多樣性與自主權，讓速寫現場成為共創、互映的空間。透過交流互動，模特的姿態與個人意識也能主動參與藝術對話，實現模特與創作者的平等互動。

該展匯集十八位藝術家共同參展，包括Stephanie Wu、Yuan、江旭惟、何敏菁Connie、吳冠廷、吳瓊文、花繹勛、冼宜泉、林均翰、梁璥韓、陳品潔、陳品蓁Jan、然烏德Ljangud、黃麗蓉、楊新福、塵粒群、簡進順、儲紀旭等創作者。

展覽獲得多方支持，協辦單位包括衛武營藝術村-WeR、春好芯生活美學、台灣藝術人體模特兒聯合平台、通地發行有限公司、國立高雄師範大學跨領域藝術研究所、想入流專業佈展等機構，體現學界與民間藝文社群的深度合作。