身穿「花襯衫」現身輝達尾牙 黃仁勳笑稱：我今天很有台灣味吧

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（30）日晚出席公司尾牙，有別於以往穿黑色T恤、皮衣，他今晚以黑色花襯衫亮相，親切向現場媒體表示，「歡迎來到我們的新年派對」。

輝達尾牙每年都有主題，今年的主題是「輝達尚蓋讚」，非常具有台灣味，所以身穿花襯衫的黃仁勳也急忙問媒體，「我今天很有台灣味，對吧」，黃仁勳說，很高興能在這，尾牙是他一年中最喜歡的活動之一，不僅慶祝新年，也藉此感謝全體員工過去一年的辛勤付出。他也透露，今晚將有2000多人參加尾牙，共同慶祝新春。

責任編輯／蔡尚晉

