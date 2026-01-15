一身紅衣「策馬行銷」！陸女官員拍宣傳片墜馬殉職年僅47歲

大陸新疆維吾爾自治區一名女官員，為推廣當地農產品騎馬拍攝宣傳影片，不慎從馬背墜落重傷，經多日搶救，14日證實不治身亡，年僅47歲，消息傳出各界惋惜。

綜合陸媒報導，這名殉職官員是新疆農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，她於11日下午3時左右，因工作需要在博樂市進行農產品電商銷售活動拍攝時，意外墜馬，造成頭部嚴重受傷，隨即送醫救治，但仍於14日晚間宣告不治。

47歲的賀嬌龍是四川省射洪市人，長期在新疆基層工作，曾任昭蘇縣胡松圖哈爾遜鄉黨委書記、昭蘇鎮黨委書記、昭蘇縣景區管委會主任、昭蘇縣人民政府副縣長等職，2023年出任新疆農產品品牌建設與產銷服務中心主任。

2020年她在擔任昭蘇縣副縣長期間，身披紅色斗篷、策馬奔馳於雪原拍攝文旅宣傳短片，相關畫面迅速在網路走紅，被網友譽為「最颯文旅局長」、「馬背上的女縣長」，她也因此成為新疆文旅與農產品推廣的重要代表人物。

報導指出，賀嬌龍多年來靠著「策馬行銷」共完成500餘場農產品直播，銷售額突破6億元人民幣（約27億台幣），她曾表示，「去得最多的地方是田間地頭，熬得最多的夜是助農直播，但我覺得，再累也值得。」

