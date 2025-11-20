身聲劇場+明華園 本週藝術進區 北門、左鎮展演

明華園戲劇總團，本週於左鎮國小演出《薛丁山傳奇》。 （文化局提供）

◎二０二五藝術進區二十二日（六）晚間七時，由「身聲劇場」於北門二重港仁安宮演出《摘星星的人》；二十三日（日）晚間七時，由國內知名的「明華園戲劇總團」於左鎮國小演出《薛丁山傳奇》，好戲連番上演，敬請期待！

身聲劇場整合音樂、肢體戲劇、美術等不同領域者，發展「表演者演樂舞合一」劇場特色，成員透過肢體與聲音，經由現代劇場手法轉化，發展出多元作品；從儀式或實驗性議題到闔家觀賞的親子戲劇類型，創造現代劇場藝術無限可能。《摘星星的人》以繪本式「意象劇場」，透過手繪視覺、現場音樂、肢體與詩文節奏，運用簡單道具與丑角元素，渲染出一個孩子摘星星的夢想之旅。

九十六歲的明華園戲劇總團，以打造「東方音樂劇」為目標，帶來改編的《薛丁山傳奇》，藉助家喻戶曉的演義戲曲人物薛丁山的遭遇，來表現心靈上的缺陷，往往比肉體上的缺陷更具破壞性，唯有心靈的維修，才能成就堂正坦蕩的君子。明華園讓來自草根的歌仔戲，從外台登上國家藝術殿堂，成功使瀕臨沒落的歌仔戲藝術，化身現今最有群眾魅力的文化創意產業。

鼓勵民眾參與表演藝術活動，提供更為友善藝文環境，藝術進區在現場也將協助民眾加入臺南藝友會員系統並贈送小禮物。活動現場填問卷，還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙，兩張可兌換書籤，集滿三張可兌換春聯斗方一張，數量有限，贈完為止。今年藝術進區演出至二十九日，詳洽粉絲頁https://reurl.cc/kE1xaG，歡迎民眾一起來感受戶外表演活動魅力！

