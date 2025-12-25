身背10案通緝！雲林男拒檢偷車逃 警「開10槍」圍捕

雲林縣 / 綜合報導

耶誕節驚傳槍響，今（25）日中午12點多，員警在雲林縣林內鄉路上發現張姓嫌犯，開著一輛懸掛假車牌的白色轎車，隨即展開圍捕，警方共三車包圍嫌犯車輛圍捕，還當場對空鳴10槍示警，沒想到嫌犯繼續竄逃，還想偷走路旁的機車，警方遠遠見他疑似持槍，情急之下衝撞上去並將人壓制在地，原來他竟有多達10項通緝，還搜出改造手槍、海洛因等等違禁品，順利將人逮捕歸案。

白色轎車行駛到鄉間小路，追捕的三台警車偵防車全部一擁而上，追撞包圍車，密錄警：撞他撞他車直接開上引擎蓋，員警說：「不要再動，擠下去擠下去。」黑色偵防車，已經完全擋住去路，但嫌犯還沒放棄逃跑，槍聲，一連對天空鳴了10槍，在一旁的目擊民眾嚇壞，近距離目擊全程，嚇到腳軟趕緊壓低姿勢，目擊民眾說：「最少開了10槍，併碰叫啊，趕緊躲下去啊，躲到那個田裡面，水泥牆旁邊。」

廣告 廣告

看準位置將嫌犯碰撞在地，支援警力隨即趕到，密錄，總算將人成功壓制在地，事發在雲林縣林內鄉，今（25）日中午12點多，張姓嫌犯開著懸掛假車牌的白車轎車，被員警眼尖發現上前追捕，還一連開了10槍要他乖乖下車配合，沒想到他不僅趁亂逃逸，還試圖偷路邊的機車想要繼續逃，員警趕緊追上前將他撞倒在地，經查發現他竟然有毒品、肇逃、毀損、家暴、侵占，等等10項通緝。

目擊民眾說：「他就是，摩托車鑰匙沒拔，然後他騎他的摩托車逃逸，警察就撞他，前面的車子稍微擦傷而已啦，沒有很大的關係啦。」警方看到嫌犯疑似持槍逃亡，情急之下才會衝撞上去，不過追捕過程中，還有傳出員警因此受傷。

受傷賴姓員警說：「他要下車的時候就看到他拿槍，所以就衝上去，然後就壓制他，然後之後才，壓制完之後才發現腳有點不舒服。」斗六警分局副分局長林清豐說：「警方查獲改造手槍1把，子彈5顆，及疑似毒品海洛因，安非他命等證物。」耶誕節當天上演警匪追逐情節，槍聲大作也好在成功逮人，將10案通緝案緝捕歸案。

原始連結







更多華視新聞報導

汐止警圍捕毒品通緝犯 嫌「口吐白沫」送醫不治

北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

有備而來！ 嫌犯穿戴防毒面具闖北捷丟煙霧彈

