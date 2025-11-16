身邊只剩炮友！她嘆「只要性才有人陪我」無奈曝交友困境：我承認我很髒

一名網友表示只會用性愛來拓展交友圈。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著成長、出社會工作後，能夠交到知心朋友也越來越困難，也讓近幾年來交友軟體越發興盛，就有一名女網友分享，她從大學起就不懂得如何主動交友與維繫關係，結果長期下來身邊只剩「靠性維持」的炮友型朋友，令她感到矛盾又自責。貼文曝光後掀起熱議，許多網友鼓勵她別貶低自己，也建議可以從共同興趣、活動或課程重新建立人際連結，「保護自己最重要」。

一名網友昨（15）日在Dcard上PO出一篇題為「一直在靠性交朋友」的文章表示，她從小就不知道該怎麼主動交朋友，所以朋友很少，就算認識了也不知道怎麼維持，長期下來，如今身邊少數朋友幾乎都是炮友。原PO坦言，其實她也不是特別喜歡打炮，只是因為唯有結交炮友才會有男生朋友會主動約她外出遊玩、聊天，就連之前現身演唱會、咖啡廳都是拜託炮友一起去。

廣告 廣告

對於炮友，原PO其實抱著非常感激的心情，但心裡也明白這並並非健康的交友關係，只是久而久之她已不知道除了性，還有什麼理由可以與陌生人交朋友，回憶起大學時期她也非常努力想與班上同學做朋友，但都不了了之，直言自己確實不知該如何維繫友情：「是不是我太公主太懶了呢」、「我承認我就是很髒，你們聽起來會很三觀炸裂。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友認為世界上有著多種交友方式，只要找到適合自己的就好：「我覺得性並不齷齪，人就是有動物性，無非就是吃、睡跟做，我也喜歡性帶來的感覺，不過我不喜歡單純用性來維持，心靈上的交流才能滿足自己內心的缺口」、「不準這樣說自己，你不是活在別人的目光中，沒有自己才是悲哀，祝福你早日找到自己，大多時候，有些社交都是多餘的」、「不要得性病，可以自己負責就好了。如果想要試試其他方式就找有共同興趣的人聊聊天，偶爾去吃個飯、看看電影就好了，反正朋友也沒有多有用，只是人類群居動物大多數人不社交很痛苦而已。」

也有其他網友提供自身交友經歷給原PO參考：「當然有其他正常管道呀，像參加活動，上課都可以交到有志一同的朋友，至於維持友誼的方式，就看妳願不願意經營，如果友誼斷掉，也不能全怪自己，合則來，不合而去，還有妳要愛惜自己，不要因為那些人說要陪你，就做違背自己心意的事，保護好自己很重要，唯有照顧好自己，才可能交到好的朋友，知道嗎」、「這樣不就只有一堆異性朋友，同性朋友就沒辦法靠性維持了吧，不如找找自己的興趣，以興趣為出發點去找共同話題，有共同話題就很好找朋友了吧？」



回到原文

更多鏡報報導

李連杰回春之謎？他驚爆柬國助富豪「從嬰兒提取幹細胞」 售價曝光

交往9年沒碰過！前女友突傳訊「求當固炮」…33歲處男求救被「1關鍵」勸退

帶炮友回家多人運動！台中夫偷吃21次「名單1隻手數不完」…還害正宮染性病