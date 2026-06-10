身邊朋友都結婚了…妙齡女快30歲焦慮「還是一個人」過來人勸：別亂結！

生活中心／陳弘逸報導

28歲女網友發文，朋友都有另一半了，自己還是一個人，直言「快30歲了，居然有點著急」。（示意圖／PIXABAY）

台灣國人平均初婚年齡攀升，晚婚比例增加，不過仍有不少人邁入適婚年齡，看這身邊的人有伴侶或結婚仍會感到焦慮；一名28歲女網友發文，參加小型同學會，發現朋友都有另一半了，自己還是一個人，發文詢問「1998年的各位都結婚了嗎？」更直言「快30歲了，居然有點著急」，不過不少網友留言，「不用急，很多人會離婚的，不用趕流行」、「別亂結」、「每個人人生軌跡不同，不要焦慮，不要因為年齡而亂結婚」。

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這女網友在社群Dcard上，以「1998年的各位都結婚了嗎？」為題發文，這個假日去了小型同學會，發現朋友們都登記了…就算還沒結婚也都有想結婚的另一半了，但我還是一個人。

發文者焦慮，有時候就會想快30歲了，居然有點著急；貼文引起熱議，有其他女網友回應「不用急，很多人會離婚的，不用趕流行」、「神奇耶，我30了，沒有同學要結」、「1998，去年結婚，今年離婚，沒小孩，沒事不要結婚」、「別急，急著結會忽略很多，還是會離」。

不少人認為，「別亂結」、「1999母單」、「有沒有存款活得下去比較重要」、「離婚才麻煩」、「1998 身邊沒有人結婚，大家都忙著在最好的青春衝刺事業」、「每個人人生軌跡不同，不要焦慮，不要因為年齡而亂結婚」。

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