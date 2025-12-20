身陷令人發毛謀殺案！「金鋼狼」休傑克曼解謎找真凶

休傑克曼身陷令人發「毛」謀殺案，《綿羊偵探團》預告公開。（圖／索尼影業）





史上最令人發「毛」謀殺案來了！「金鋼狼」休傑克曼這次身陷西方牧場懸疑謎案，一群能力未知，但是絕對是最可愛的偵探團要出任務了，《綿羊偵探團》集結艾瑪湯普遜、布萊恩克萊斯頓，與派屈克史都華等重量級明星陣容，以及一群毛絨絨的綿羊偵探們，峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，即將揭開驚人的秘密。

改編自德國知名作家萊奧妮史汪的暢銷懸疑小說《綿羊偵探團》，敘述牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的兇手。才華洋溢的作者萊奧妮史汪，透過綿羊的視角，巧妙的編織出一樁高潮迭起謀殺案，觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。

《綿羊偵探團》最新預告公開，為了解開心愛主人的謀殺案，牧場裡的綿羊們決定「毛」起來解謎尋找真正的凶手，既幽默又刺激的故事，讓小說打敗《哈利波特》、《達文西密碼》，高踞德國暢銷排行榜100週以上，狂銷突破150萬本！《綿羊偵探團》2026年5月8日正式上映。



