身障人士錯過末班車 警方護送回家

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前大武警分局太麻里所副所長呂中文及警員林秀壯擔服深夜巡邏勤務，行經太麻里街公車站牌時，發現一名女子向警方揮手求助，員警立即停車下車了解狀況。

經了解，王姓女子居住於金峰鄉賓茂村，當日晚間因錯過末班公車而無法返家，天色已晚加上獨自在外，情緒顯得相當慌張。

太麻里警進一步查證後，確認王女為輕度身心障礙人士，考量其身心狀況及深夜氣溫偏低，為確保安全，先行將王女帶返派出所休息，並提供熱水及熱地瓜讓其充飢，同時耐心安撫情緒。待王女情緒穩定、用餐完畢後，太麻里警再護送其至金崙公車站牌，協助其騎乘電動輔助自行車返家，順利平安抵達住處。對於警方即時且貼心的協助，王女表達由衷感謝。

大武警分局呼籲民眾如在生活中遇有困難或緊急狀況，可隨時撥打110報案專線，或就近向警察機關尋求協助。

