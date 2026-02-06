身障免牌照稅條件放寬 二親等親屬同戶籍車輛可申請減免

歲末年終稅制調整帶來利多消息，台中市政府地方稅務局表示，身心障礙者使用牌照稅免稅條件已放寬，即日起，因身心障礙而未持有駕駛執照者，只要其二親等以內親屬名下車輛的車籍地，與身障者戶籍地相同，即可申請免徵使用牌照稅，最高可減免稅額達1萬1,230元。

地稅局長沈政安表示，供身障者使用的車輛，每位身障者以1輛為限，免稅額度以排氣量2,400C.C.為上限，包含自用小客車最高1萬1,230元，以及自用小貨車3,600元。過去規定僅限身障者本人、配偶或同戶籍的二親等親屬名下車輛，才能申請免稅，導致部分實際照顧身障者的家屬，因未設籍同一戶而無法適用。此次修法後，只要車籍地與身障者戶籍地相同，即符合申請資格。

廣告 廣告

沈政安表示，使用牌照稅採按日計徵，符合條件的民眾愈早申請，愈能及早享有減免效益，民眾可透過地稅局官網線上申辦，或前往所屬8個分局臨櫃辦理相關手續。