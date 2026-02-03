身障免稅再鬆綁 二親等內車籍與身障者同戶免牌照稅





立法院日前三讀通過《使用牌照稅法》第7條修正條文，總統於今(115)年1月28日公布施行。修正條文增訂，無駕照身心障礙者，得以二親等以內親屬所有車輛，且車籍地與身心障礙者（身障者）戶籍地相同，免徵使用牌照稅，提供照顧身障者使用的車輛更具彈性，以符合現代社會需求。

稅務局長蘇蔚芳表示，修法前身障者需與二親等以內親屬相同戶籍，方能免徵使用牌照稅。此次修法考量到協助照護身障者的親屬，未必與身障者同戶籍，因此放寬規定，二親等內親屬所有車輛，只要車籍地與無駕照身障者戶籍地相同，也適用免徵使用牌照稅，讓免稅不再受戶籍限制。經統計，新規定施行後，新竹市約有653輛車符合資格，稅務局將主動輔導民眾申請，每年可減免使用牌照稅約480萬元。

稅務局舉例說明，林小姐與持有身障證明且無駕照的父親同住同戶籍，名下2,000cc車輛載送父親往返醫院定期復健，車籍地也與戶籍地相同。近期因小孩就學考量，必須將戶籍地遷至他處，根據修正前規定，使用牌照稅免稅資格將自戶籍遷出日註銷，每年需繳納11,230元稅款。但在修法後，只要該車的「車籍地」仍與父親的「戶籍地」相同，且持續供身障的父親使用，即使戶籍遷出，仍符合免徵使用牌照稅資格。

稅務局補充，身障者本人所有之車輛，由稅務局主動核定免稅，無需申請；若以二親等以內親屬名下車輛申請免稅，仍須主動向稅務局提出申請，每位身障者以1輛車為限，提醒民眾越早申請，越早享有免稅優惠。

