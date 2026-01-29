身障免稅新制1/30上路！ 臺東縣估近千輛車受惠

為落實身心障礙者權益保障，立法院日前三讀通過《使用牌照稅法》第7條修正案，將於明（30）日正式生效。臺東縣稅務局表示，此項便民新制預估臺東縣約950輛車享有優惠，全縣身障家庭每年合計可減少約700萬元的稅金負擔，實質減輕照顧者經濟壓力。

臺東縣稅務局表示，新制放寬了身心障礙者使用車輛的免稅條件，未來身心障礙者因身心狀況無法自行駕駛，其二親等以內親屬所有供其使用之車輛，只要「車籍地址」與身心障礙者「戶籍地址」相同，即便雙方未設籍在同一戶口名簿內，仍可申請免稅。

稅務局指出，過去規定身心障礙者若無駕照，須配偶或「同一戶籍」之二親等以內親屬所有，才能申請免稅。然而實務上，許多二親等親屬為了工作、就學等因素，戶籍未與身心障礙者在一起，但實際上確實承擔接送照顧責任。惟受限於「同戶籍」規定，導致無法享有免稅優惠，不僅造成徵納雙方爭議，而新制讓政策美意更能落實照顧每個身障家庭。

廣告 廣告

稅務局進一步說明，自115年1月30日新法生效後，徹底解決了上述痛點。未來只要車輛所有權人為二親等以內親屬（如子女、兄弟姊妹、孫子女等），即便雙方戶籍不同，只要監理機關的車輛「車籍地址」與身心障礙者的戶籍地址同址，即可符合供其使用之規定，申請免徵使用牌照稅。

稅務局特別提醒，免徵金額以 2400c.c. 車輛稅額（11,230元）為上限，超過部分仍須繳納差額；且每一位身心障礙者以一輛車為限。民眾若有符合上述新制條件者，請儘速至稅務局提出申請，以維護自身權益。

民眾如有任何疑問，可撥打臺東縣稅務局免費服務電話 0800-826969 或付費電話 089-231600 分機 270~275 洽詢。