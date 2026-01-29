身障免稅新制1/30上路 臺東近千輛車地址相同免同戶籍即可申請

身障免稅新制資格

為減輕身心障礙家庭的經濟負擔，立法院修正通過使用牌照稅法第7條將於1月30日生效，臺東縣稅務局表示，此次新法放寬免稅條件，預估臺東縣將有約950輛車受惠，全縣身心障礙家庭每年總計可省下約700萬元的稅金支出，讓政府的便民美意能落實到更多照顧者身上。

稅務局指出，過去規定如果身心障礙者沒有駕照，車輛必須是配偶或同一戶籍的二親等親屬所有才能申請免稅，但實務上，許多子女或兄弟姊妹雖然實際負擔接送責任，卻因工作或就學因素導致戶籍不在同一戶，因而無法享有優惠。新制上路後，只要車主是身心障礙者的二親等以內親屬，即便雙方不在同一個戶口名簿，只要車輛登記的車籍地址與身心障礙者的戶籍地址相同，就能申請免徵使用牌照稅。

稅務局提醒，免稅金額以2400c.c.車輛的稅額11,230元為上限，超過部分仍須補繳差額，且每位身心障礙者限申請一輛車。符合條件的民眾請儘速向稅務局提出申請。若有疑問可撥打臺東縣稅務局免費服務電話0800-826969或付費電話 089-231600分機270~275洽詢。