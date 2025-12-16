身障創業家帶領安順學童手作棒棒糖

冰的啦點心坊老闆董政郁(右起四)在對家的責任與妻兒支持下從半攤重新站起，十六日帶領安順國小烘焙班師生製作棒棒糖。(安順國小提供)

記者王勗∕台南報導

三寶身障爸董政郁前因施工意外半癱，但為扛起家計，忍痛復健並與妻子共同創立冰的啦點心坊，將曾經的苦痛轉化為甜蜜好滋味。安順國小烘焙班耶誕前夕特別邀請董政郁帶領學童製作棒棒糖，除了教授甜點製作，也將永不放棄的精神，深植學童心中。

董政郁曾經為電信公司外包工程師，前於西門路四段裝設光纖網路時，意外從二樓半摔下重傷，前兩年一度只能臥病在床，但為了家人董政郁不能倒下。歷經多次手術治療、復健才終於能夠重新站起，雖然走遠路仍需助行器與拐杖，在妻子的支持下，兩夫妻也創立點心品牌，販售烘焙甜點等。

安順國小老師陳玥樺十六日邀請董政郁至安順國小烘焙班教授學童製作棒棒糖。烘焙班學童也在老師的帶領下，利用各種印有雪花、星願、暖光、銀雪等象徵耶誕、過年氣氛的圖樣糖霜霜在糖漿上繪圖，洋溢溫馨的耶誕氛圍。董政郁親自分享人生故事，師生無不被其精神所感動，烘焙班學生也親手製作餅乾及卡片感謝董政郁的指導，也承諾會貫徹認真不放棄的精神，面對人生。

校長方建良指出，校方未來將持續結合人權與特普共融理念，推動更加友善、平等、多元的教育環境，同時也感謝台南市民有市場零售攤販職業工會理事長鄭道餘贊助製作棒棒糖的材料。家長會長吳昀蓁希望未來可以帶小朋友一起義賣做公益，將溫暖甜蜜推向台南市民。