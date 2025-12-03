身障團體指8年84起長照悲歌 赴政院籲修《身障權法》

數十個身障團體代表、身障者與人權團體，在國際身心障礙者日這天集結行政院前抗議。他們追悼身障者權益已死，追悼這8年來，長照殺人事件過世的84位夥伴。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，「申請長照的服務跟個人助理服務，不斷地被排除限制，甚至費用非常的高昂，這一些不負責任的行政作為，都是阻斷障礙者跟照顧者每一個希望跟每一個機會，漸漸把大家逼上絕路。」

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟認為，「我們的制度忽略了障礙者的主體性，所以我們不斷地把障礙者推向了家庭，隔離在社會之外。」

身障團體指出，8年84起與長照相關的重大社會案件，是制度長期失靈的結果。而社會仍充滿有形跟無形障礙，台灣障礙青年協會理事蔡承諺舉例，自己就讀的大學，綜合體育館只有1間符合規定的無障礙廁所，游泳池沒有入水椅，身障生沒法使用。

台灣障礙青年協會理事蔡承諺說道，「我們在校園中、社區中，依然被視為依賴者，就連校園當中最基本的無障礙環境，都要被視為一種請託。」

障礙者要能和一般人一樣好好在社會生活，得有更多來自法令保障的支持，他們疾呼《身心障礙者權益保障法》應在符合「身障者權利公約」（CRPD）的精神下，盡速全面修法。

林君潔呼籲，「擴大身心障礙的定義，不要讓手冊如此難申請，並且要落實反歧視跟合理調整的措施跟機制。」

身障者權益不受是否持有身障證明的限制，視身障者個別需求進行合理調整，民間障礙團體及人權團體重申2022年起提出修法的7大方向。而行政院科長接受陳情後，部分代表轉至衛福部向部長石崇良陳情，短期內也計劃到立院提交修法請求。