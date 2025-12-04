身障團體立院陳情 盼身障權法納入被照顧者聲音

近日身障者遭遇照顧殺人、斷食善終等事件，引發卅個身障團體不滿，於本周三至行政院前陳情抗議，部分成員夜宿行政院，昨上午再至立法院群賢樓前表達訴求，盼本次「身障權法」修法，應全面納入被照顧者的聲音。多名立委昨到立院外與障團見面，立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔代表接下陳情書並強調，行政院別再怠惰，盡快完成政院版「身心障礙者權益保障法」修正草案，送至立院審查。

陳抗活動總召、身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，許多攸關身障者權益政策擬定，均以工作者、家人角度出發，未尊重身障者實際需求，盼本次修法別再只重視照顧者意見，淪為「家庭照顧者辦法」，應全面納入被照顧者的聲音，且身障者生活充滿阻礙，包括道路難行、輔具、個人助理申請複雜且昂貴等，盼政府設法解決。

廖偉翔說，近年長照殺人頻傳，政府應盡快弭平身障者生活障礙，伴隨科技不斷進步，但卻未讓身障者生活更加便利，政府不該再閃躲，「身障權法」十八年未大幅修正，盼行政院加速審議，並在法制過程中，讓身障者聲音被重視，而非僅聽照顧者訴求。

衛環委員會另一名召委劉建國已於下周排審「身障權法」。立委林月琴說，修法將強化「自立生活」機制，滿足障礙者需求，讓身障服務別依賴長照經費及資源，要讓身障者選擇希望得到的服務，而不是被決定接受哪些服務。

