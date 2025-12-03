身障團體轟制度失能！衛福部允諾：《身障權法》修法最快年底送立院

記者蔣季容／台北報導

今（3）日是國際身心障礙者日，台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個障礙團體，今日齊聚在行政院門口舉辦「追悼會」表達訴求，希望政府以身心障礙權利公約（CRPD）精神作為核心，推動修法。隨後台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔等人移動至衛福部與衛福部長石崇良會談，石崇良會後接受媒體聯訪時表示，《身心障礙者權利保障法》修法已進入行政院審查階段，最快本月（12月）就能審查完畢送到立法院。

廣告 廣告

石崇良與身障團體會談1個多小時，會後接受媒體聯訪指出，今天與身障團體們交換意見，主要有幾個方向，一個是《身障權法》修法進度，目前行政院正在審查中，已經快到最後階段，預估最快這個月至下個月（2026年1月）就能審查完畢，並送到立法院。

石崇良與身障團體會談1個多小時。（圖／記者蔣季容攝影）

此外，長照3.0即將上路，如何與身障福利的資源做有效整合？石崇良承諾，會在這一兩個月做跨單位的整理，把社家署規範出來的腹案再跟長照3.0做檢視，儘快提出新的方案，並且邀請身障者加入討論，共同參與長照計劃的訂定，

石崇良進一步說明，長照3.0的核心目標包括四大方向，第一，強化前端預防失能，降低高齡者落入失能或重度失能的風險；第二，積極復能並支持障礙者自立生活，透過輔具與服務方案，讓身障者能在社區中生活；第三，強化對重度失能者家庭照顧者的支持，結合社區資源減輕家庭負擔；第四，導入科技輔助與提升照護體系量能，以降低人力負擔。

石崇良表示，《身障權法》修法最快年底送立院。（圖／記者蔣季容攝影）

石崇良也說，將強化與身障團體的溝通管道，避免團體必須在寒冷天氣中透過集會表達意見，剛剛他也與台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔加LINE，以後有意見就可以即時表達。

至於身障者參與政策是否入法，石崇良表示，各級政府身權小組裡面要有一定比例以上的身障者參與，雖然不可能是百分之百，但希望可以提高比例，盡可能都是由身障者來作為小組裡面的委員，確保能在政策討論與決策中扮演更關鍵的角色。

更多三立新聞網報導

獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆

70歲也能逆轉老化！「長壽3秘訣」超簡單 防跌倒、癌症風險降61％

年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA

55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

